名家論壇》黃創夏／幕僚莫德納，百姓等高端？

只不過是幾張「商務艙」，為什麼群情激憤、逼到總統、副總統、行政院長和教育部長紛紛道歉賠罪？





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請「側翼」不要立刻又牽拖到盤古開天闢地遙遠時代‧‧‧





沒有錯，那些體育協會積弊已久！但當下眼睜睜的事實就是那些體育署小小官員大辣辣地坐在「商務艙」當中，這種「官本位」才是憤怒的本質。





更何況，這樣的怒氣是累積很多怨氣而一次爆發的，「官員商務艙，選手經濟艙」讓許多人憤怒，而另一方面「幕僚莫德納，百姓等高端」的「官本位」占盡便宜的嘴臉，更是火藥的引信！





這些日子以來，在防疫的共同努力心情之下，台灣人民卯足勁拚疫苗施打覆蓋率，很快地超過了24%覆蓋率，接近570幾萬人都打了疫苗，然而老百姓並不是笨蛋，他們和只是承襲「紹興師爺」舞文弄墨把戲的「官僚」不一樣，他們稍微一盤算，就知道「官本位」劣質基因下的剽竊與剝奪。





簡單的算術，台灣目前真正到貨的疫苗總數，不管是「自購」或是「贈送」總數就是「 890萬劑」，目前已經施打了五百七、八十萬劑，就是剩下只有兩、三百萬劑，目前又是進入「48歲以上的第三輪」，又是上百萬人數以上施打，學習2011年蘇貞昌九問蔡英文的名言：「然後呢、然後呢、然後呢、然後呢、然後呢、然後呢、然後呢、然後呢、然後呢？」





「側翼」不要以為這是找麻煩，數字會說話，目前台灣自購的AZ還有「1280萬劑」沒到，自購的莫德那還有「410萬劑」未到，請問現在打完「第一劑」後，等到八到十二週之後，您確定「第二劑」已經到貨了嗎？





其中，莫德納到目前並不能混打，所以台灣僅有的「755萬劑」莫德那就是註定只能分配給「377.5萬人」施打，而AZ要是泰國生產線供貨來不及，除了劑希望於日本再送第四波、第五波之外，也許郭台銘、台積電和慈濟的BNT已經有貨到台灣，若是能夠「 A + B 」混打，可能可以解決問題。





如果還是出現變數呢？最後的希望，恐怕只有「高端」了‧‧‧





此時此刻，看到那些「第二類」的「7300名」因為要和政府高層一起開會，而且不能公布名單的「幕僚」和「編制外」已經要排打「第二劑莫德納」了，只能寄希望於「高端」的近千萬老百姓，想必會有很多、很多、很多、很多複雜的想法吧！





別忘了在疫苗「患寡」又「患不均」焦躁之下，「你OK，我先打」的「特權疫苗」正激起人民公憤！





人民為什麼憤怒？





「共同家人」、「編制外約聘僱人員」、「跟隨長官出席防疫會議」，這些都可以成為理由，怎麼能不讓人民火冒三丈！





持平地說，這樣的發展是很令人傷心的，過去500多天以來，面對無影無形的病毒，台灣人確確實實發揮了「同島一命」的「命運共同體」精神，相互支持彼此體諒，完美地向世界證明台灣人的能耐，也正如《時代雜誌》所說的，「台灣最有效的防疫武器是台灣人民！」





但是，凡事光靠人民的「莊敬自強」終究只是防守，人民堅守了500天，本來就期待可以給政府最多的準備時間、最好的規劃和演練、最綿密的想定和對策、最專業的動員和整備、最豐厚的醫療資源儲備，以及最精實和足以從容應戰的醫護防疫團隊。





然而，一個「華航-諾富特破口」讓很多台灣人民錯愕、傻眼、甚至失望了，很多人都在問：「被偷走的500天」是怎麼回事？





很多人不解：怎麼給了這麼多時間、這麼多的預算、最高的信賴和信任、這麼多的寬容、這麼多的配合與犧牲，怎麼「防線」如此不堪一擊？瞬間就攻破陣地，馬上進入巷戰，全域瞬間進入戰火？





結果，這些「官」還氣定神閒地坐「商務艙」，已經排隊打「第二劑莫德納」？天道寧論！











●作者：黃創夏／資深媒體人





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