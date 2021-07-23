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「烟花」加速逼近！發陸警機率低　最快明上午解海警

▲「烟花」颱風23日8時的中心位置在北緯 24.1 度，東經 125.5 度，即在臺北的東南東方約 420 公里之海面上。（圖/氣象局提供）
▲「烟花」颱風23日8時的中心位置在北緯 24.1 度，東經 125.5 度，即在臺北的東南東方約 420 公里之海面上。（圖/氣象局提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-23 09:35:46｜2021-07-23 09:37:02

中央氣象局指出，今（23）日「烟花」颱風中心位置在臺北的東南東方約420公里的海面上，以每小時8轉13公里速度，向北北西進行，比起昨天的牛步慢行，昨天深夜到今天清晨有加速移動中，「烟花」狹帶豪雨，今明（24日）兩天對台灣的影響最為劇烈，雨勢將持續到明天，目前針對台中以北、宜蘭地區發布豪大雨特報。

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針對是否有機會發布陸上警報？氣象局課長林秉煜指出，依據目前路徑圖分析，未來移動的過程中，暴風圈會很接近台灣東北角，但是看起來發布陸警的低率相對低。而未來要脫離海上警報的時機點，落在明天下半天，或是週日上午。

林秉煜表示，綜觀21日到23日整體雨量，北台灣累積雨量最高，特別是新竹地區累積超過400毫米，苗栗、新北、宜蘭累積雨量也都超過200毫米，目前針對台中以北、宜蘭地區發布豪大雨特報，北部山區、宜蘭山區、桃園市、新竹縣也會有局部大雨發生。

林秉煜說，未來24小時，全台各地、金門、馬祖都容易降雨，特別是北台灣、中南部山區會出現局部豪大雨，到了今天晚上，雨勢越發明顯，特別這幾天是漲潮的時間，比較低窪的地區都容易出現淹水情況。

林秉煜也說，沿岸的長浪也需注意，北部、東部居部地區已經出現6米以上的浪高，特別提醒非必要，請勿前往海邊。風力部分，在西半部、東北部、金馬澎地區恐出現8到10級的強風，風力和雨勢相同，越晚越強勁，特別在新北宜蘭交界的北海岸沿海的風力會更強。

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