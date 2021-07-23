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別跟財神過不去！3-4月統一發票千萬大獎還有7人未兌領

▲110年3、4月期統一發票開獎號碼。（圖／NOWnews製圖）
▲110年3、4月期統一發票開獎號碼。（圖／NOWnews製圖）

記者顏真真/台北報導

2021-07-23 10:45:45

今（2021）年5-6月期統一發票將於7月25日開獎，不過，根據財政部統計，今年3-4月期統一發票新台幣1000萬元特別獎還有7位幸運得主未現身領獎，而200萬元特獎中獎發票同樣也有7位幸運中獎人還沒領獎，由於領獎期限至9月6日，還沒對獎的人趕快找出家中發票，才不會跟財神擦身而過。

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今年3-4月期統一發票中獎號碼在5月25日開獎，開出的特別獎1000萬元的中獎號碼為「59518250」，特獎200萬元中獎號碼為「81016847」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「22884739」、「80660537」、「62637675」，另增開1組六獎中獎號碼為「187」。

根據財政部公布的中獎清冊，3-4期統一發票1000萬元特別獎共有18張發票中獎，200萬特獎則有15張中獎，並自6月6日至9月6日開放領獎。

不過，根據財政部最新統計，截至目前為止，3-4月期統一發票1000萬元特別獎還有7位報運得主未現身領獎，包括在新竹縣竹北市華興街頂好wellcome花18元買飲品、在新北市五股區五權五路支付Uber-Eats外送費、在高雄市三民區鼎山街全家超商花90元買菸、在嘉義縣義竹鄉六桂村翁氏魚捲花103元買食品、在台北市萬華區東園徍 利達書局花329元買書、在Google Play花330元購買應用程式、在高雄市鼓山區大順一路的COSTCO消費2346元。

另外，3-4月期統一發票200萬元特獎也有7張中獎發票尚未兌領，包括在台北市支付FoodPanda外送費29元、在苗栗縣竹南鎮光復路CoCo都可花41元買飲料、在台南市安和路7-11花95元買菸、基隆市暖暖街金采大賣場花139元買酒、在金門縣伯玉路家樂福花費521元買食品、飲料及用品及在台北市承德路京站時尚廣場台北店消費1188元、在新竹縣新竹市成功一街的BASI巴適經典麻辣鍋消費2395元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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