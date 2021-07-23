別跟財神過不去！3-4月統一發票千萬大獎還有7人未兌領

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根據財政部公布的中獎清冊，3-4期統一發票1000萬元特別獎共有18張發票中獎，200萬特獎則有15張中獎，並自6月6日至9月6日開放領獎。
不過，根據財政部最新統計，截至目前為止，3-4月期統一發票1000萬元特別獎還有7位報運得主未現身領獎，包括在新竹縣竹北市華興街頂好wellcome花18元買飲品、在新北市五股區五權五路支付Uber-Eats外送費、在高雄市三民區鼎山街全家超商花90元買菸、在嘉義縣義竹鄉六桂村翁氏魚捲花103元買食品、在台北市萬華區東園徍 利達書局花329元買書、在Google Play花330元購買應用程式、在高雄市鼓山區大順一路的COSTCO消費2346元。
另外，3-4月期統一發票200萬元特獎也有7張中獎發票尚未兌領，包括在台北市支付FoodPanda外送費29元、在苗栗縣竹南鎮光復路CoCo都可花41元買飲料、在台南市安和路7-11花95元買菸、基隆市暖暖街金采大賣場花139元買酒、在金門縣伯玉路家樂福花費521元買食品、飲料及用品及在台北市承德路京站時尚廣場台北店消費1188元、在新竹縣新竹市成功一街的BASI巴適經典麻辣鍋消費2395元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
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