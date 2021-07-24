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散步中貓咪突然「高度警戒」　竟於自家門廊發現美洲獅！

▲貓咪散步時突然炸毛警示，奴才跟上後發現自家門廊有美洲獅！（圖／Twitter＠ CPW_NE+Shutterstock）
▲貓咪散步時突然炸毛警示，奴才跟上後發現自家門廊有美洲獅！（圖／Twitter＠ CPW_NE+Shutterstock）

文/寵毛網

2021-07-24 22:00:00

活著什麼事都會發生！這個月在美國科羅拉多州（State of Colorado）郊區附近發生一件神奇的事情，這天屋主「莉莉（Lily Rutledge-Ellison）」的愛貓在門外散步，本該悠閒的牠卻突然對著門廊炸毛，上前查看後竟發現一隻活生生的美洲獅！

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▲貓咪在自家門外散步，卻發現一隻驚人的不速之客！（示意圖，非文中本貓）（圖／Shutterstock）
▲貓咪在自家門外散步，卻發現一隻驚人的不速之客！（示意圖，非文中本貓）（圖／Shutterstock）
莉莉表示本月8號，與男友及貓咪「衛斯理（Wesley）」在庭院散步，正享受夜晚到一半，貓咪像是發現什麼般跑進門廊，頃刻炸毛衝出，害怕的模樣引起人類的高度注意，莉莉男友趕緊上前查看，發現廊中竟藏了一隻美洲獅！

兩人通報後科羅拉多公園（Colorado Parks）與野生動物保護局（Wildlife）即刻趕到，人員們花費將近5個小時，小心翼翼地將美洲獅麻醉帶回，莉莉表示：「每個人都對牠非常溫柔，他們真的盡全力在保護所有人的安全！」。經檢查後確認是隻2.5歲、約27公斤的母獅，身體沒有任何問題，便於9日上午在安全地點野放。

▲這就是闖入莉莉家的美洲獅。（圖／Twitter＠
▲這就是闖入莉莉家的美洲獅。（圖／Twitter＠ CPW_NE） 
至今無法得知這隻母獅如何出現在市區，莉莉則認為牠躲於門廊之下，可能是想躲避炎熱的天氣。網友們則對美洲獅的狀況非常擔心：「牠的眼睛還好嗎？還是燈光問題？」、「謝謝這些友善的人，但牠躲在自然棲息地之外肯定有原因！」、「好漂亮，很高興牠被放回棲息地」、「希望氣候變化不會再讓牠陷入困境」、「標籤看起來好嚇人……」。（編輯：李惠婷） 



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