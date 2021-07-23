COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

東元股東會登場　邱純枝：導演、演員和編劇不是我

▲東元股東會今天上午在桃園中壢廠登場，董事長邱純枝致詞表示，今天改選董事後，希望大家放下心結，共同為東元提升經營績效努力。（圖／NOWnews資料照）
▲東元股東會今天上午在桃園中壢廠登場，董事長邱純枝致詞表示，今天改選董事後，希望大家放下心結，共同為東元提升經營績效努力。（圖／NOWnews資料照）

中央社

2021-07-23 10:31:06

（中央社記者鍾榮峰、吳家豪桃園23日電）東元股東會今天上午在桃園中壢廠登場，董事長邱純枝致詞表示，今天改選董事後，希望大家放下心結，共同為東元提升經營績效努力，回應廣大員工和股東們期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對今天將改選董事，邱純枝會前短暫受訪表示，這並非她能決定，「演員、導演和編劇都不是我」。

東元股東會今天上午9時在桃園中壢廠登場，4樓大禮堂現場採取分流作業，搭建多個帳篷引導股東按照實名制就座，並保持社交距離，現場秩序相對平和。

邱純枝致詞表示，現場股東出席踴躍，今天股東會對於東元來說是重要的一次，今天預計改選董事後，希望大家放下心結，共同為東元提升經營績效努力，東元優良傳統和永續發展得以發揮，回應廣大員工和股東們期待。

邱純枝表示，東元確定未來經營方向聚焦機電、能源、空調三大領域，東元與華新麗華股份換股策略聯盟，可加速東元在太陽能、儲能、產線智能自動化、自動化應用模組及電動車相關業務發展。

東元總經理連昭志進行營業報告指出，在既有事業部分，東元持續爭取節能與智動化商機，其中機電事業利用既有全球化產銷布局，加強高效能永磁馬達、同步磁阻馬達、中高壓變頻器等產品銷售，並擴大深耕應用市場。

在家電事業可延續去年成長氣勢，提升變頻節能產品營收獲利，結合中小學全面裝設冷氣特販商機；同時發展磁懸浮離心機等高效節能產品，並搭配能源管理系統及工程管理能力，拓展空調工程商機。

在能源暨工程事業，除了持續執行已承攬超過新台幣百億元訂單外，配合雲端應用拓展國內外IDC數據中心的機房工程商機；也持續推動智慧綠能技術，包括微電網系統、儲能系統及能源管理設備等領域。

在電動車動力系統，連昭志指出，東元投入更多研發資源發展動力整合型解決方案，並完成建置車電馬達生產專線與動力系統測試設備，爭取國內外車廠和系統廠商商用載具和乘用車商機，並發展大容量高壓的馬達驅動系統。（編輯：張均懋）1100723

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
75.52%24.48%
2021-07-21-2021-07-24
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀