鴻海劉揚偉：鄭州大水影響不大　對下半年營運展望樂觀

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劉揚偉指出，目前鴻海也是台灣去年第一大營收與第二大市值的企業，全球專利共9.18萬件。而全球電動車產業迎來高成長期，鴻海也全力深化EV軟硬體相關佈局，要在產業擔任火車頭的角色。他也特別強調產業鏈團隊合作的重要性，指出以MIH聯盟作為平台，已吸引了近1800家廠商加入，將一起搶攻EV市場。
鴻海也與中信金合作成立新能源車產業基金，廣邀產業夥伴提早投資布局EV供應鏈。鴻海也將陸續推出電動巴士、電動汽車，以及推進電池、電機領域等關鍵零組件合作；軟體部分，則整合旗下車聯網、自動駕駛、資安與智能座艙等技術，搶攻EV商機以提高獲利率。劉揚偉也預告，今年鴻海科技日將於10月18日舉行，屆時將向外界展示這一年來鴻海在電動車的實體成果。
今天股東會也承認了2020年營業報告書以及財務報表，全年合併營收為5.358兆元，再創歷史新高；本期淨利歸屬母公司業主為1,017.95億元，每股盈餘為7.34元。同時，會中也通過盈餘分派表案，每股分派4元現金股利，股利發放率達54%，創下近20年新高，並連續3年維持在5成以上。
至於中國大陸河南鄭州暴雨成災，劉揚偉說，目前看來對營運沒有影響，而今年上半年營收達2.7兆元，是歷史同期新高，至於缺料狀況有一點，但也是影響不大。至於今年下半年展望，劉揚偉表示「非常樂觀」。
而在電動車業務展望上，劉揚偉指出在關鍵零組件跟整車的合作都有佈局，會逐漸先看到關鍵零組件的業績，至於整車製造上，估2023年第4季開始會有業績的挹注，而先前訂立2025年這部分毛利目標可達10%，現在看來相當樂觀，至於是否占全球電動車市場10%仍是努力的目標。
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