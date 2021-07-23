奧運／中華射箭女團隊排第7種子 韓國選手打破奧運紀錄
2020東京奧運射箭個人資格賽今(23)日登場，中華隊女團在早上率先登場，雷千瑩、譚雅婷、林佳恩都射出本季最佳表現，團體賽拿下第7種子，將對上德國拚8強，而最大勁敵韓國隊包辦前3名，安山射出680分高居榜首，並刷新奧運紀錄。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-23 10:44:08｜2021-07-23 11:04:28
中華隊以第2度再戰林佳恩的651分為最佳，其中射出28支十分箭、5支正中紅心，在所有64名選手中排在第21名。
接著譚雅婷射出22支十分箭、8支正中紅心，以646分排在第27名，三度征戰奧運的「雷母」雷千瑩則射出21支十分箭，10支正中紅心，拿下640分。
中華隊女團以總分1937分排名第7，後天團體賽首戰將碰上德國，若能擊敗德國，接下來8強將面對墨西哥，4強可能碰上美國，韓國要等到決賽才有可能對決。男子排名賽則從下午1點開始。
韓國選手安山射出36支十分箭，並有16支正中紅心，以680分打破烏克蘭選手Lina Herasymenko在1996年所創下的673分奧運紀錄，韓國另2名選手姜彩榮、張珉僖分別以677分、675分排在2、3名，韓國也因此成為頭號種子。