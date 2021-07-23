蘇貞昌拍板！7月27日起調降為二級警戒

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會後蘇貞昌裁示，在斟酌我國整體疫情日趨穩定，並與各縣市現行溝通聯繫後，確認自今(2021)年7月27日起，將三級警戒調降至二級警戒，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。至於各行業活動的防疫指引，由指揮中心於今日下午記者會中統一公布，各項細節，也請各部會召開記者會，向各相關業者報告。
蘇貞昌表示，全世界都受到變種病毒肆虐所苦，鄰近國家紛紛在近日破千例確診，但台灣在整體防疫團隊的努力、國人全力配合下，國內疫情已經日漸趨穩，往好的地方發展，才能迎來7月27日的防疫警戒降級，這也是全體國人努力的成果，但各項活動鬆綁之後，仍然應該嚴格遵守各項防疫指引，守護這個得來不易的成果。
蘇貞昌強調，我國的疫情雖然穩定，疫苗接種率也可在月底前突破原定的25%目標，但鑒於國外疫情仍險峻，許多疫苗接種率較我國高的國家仍然受疫情復燃所苦，可見防疫工作除了疫苗接種，確實的疫調、檢疫，以及個人配合防疫，才是穩定疫情的關鍵。希望各部會仍然要負起責任，將各項防疫工作做好，才能守護國民健康。
另外，蘇貞昌也表示，百工百業包含各種樣態，指揮中心公布防疫指引後，仍然會有許多例外性的個案需要各部會給予指導，也請各業種的業管部會，與指揮中心持續討論，訂出明確的防疫規範，讓防疫、生計和健康能夠兼顧。
與會人員包括行政院副院長沈榮津、行政院秘書長李孟諺、政務委員兼發言人羅秉成、政務委員黃致達、指揮中心指揮官陳時中部長、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、文化部長李永得、教育部長潘文忠、農委會主委陳吉仲、交通部長王國材、內政部長徐國勇、次長陳宗彥、衛福部長石崇良、疾管署長周志浩、副署長羅一鈞。