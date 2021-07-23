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蘇貞昌拍板！7月27日起調降為二級警戒

▲行政院召開擴大防疫會議，行政院長蘇貞昌拍板，27日 起調降為二級警戒。（圖／行政院提供）
▲行政院召開擴大防疫會議，行政院長蘇貞昌拍板，27日 起調降為二級警戒。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-23 10:43:37｜2021-07-23 11:10:03

行政院長蘇貞昌今（23）日早上召開政院擴大防疫會議。首先由指揮官陳時中報告近來疫情發展，並由各部會報告各項防疫指引規劃以及昨日與各縣市防疫會議後的相關修正意見。會後蘇貞昌也根據指揮中心的防疫規劃，裁示將疫情三級警戒調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。

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指揮中心指出，22日下午針對調降疫情警戒標準至第二級之相關防疫措施規劃草案與各地方政府進行討論，而各地方政府對於指揮中心所提出包括集會活動人數上限（室內50人、室外100人），以及餐飲內容原則依照衛福部規定處理等通案性原則，也積極提出相關意見，在經過溝通協調後，各部會也針對相關的業務狀況進行調整。指揮中心強調，在考量其他國家的防疫作為調整經驗後，國內在調降疫情警戒標準時仍應緩步實施，以確保國民健康，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確以利民眾遵循。

會後蘇貞昌裁示，在斟酌我國整體疫情日趨穩定，並與各縣市現行溝通聯繫後，確認自今(2021)年7月27日起，將三級警戒調降至二級警戒，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。至於各行業活動的防疫指引，由指揮中心於今日下午記者會中統一公布，各項細節，也請各部會召開記者會，向各相關業者報告。

蘇貞昌表示，全世界都受到變種病毒肆虐所苦，鄰近國家紛紛在近日破千例確診，但台灣在整體防疫團隊的努力、國人全力配合下，國內疫情已經日漸趨穩，往好的地方發展，才能迎來7月27日的防疫警戒降級，這也是全體國人努力的成果，但各項活動鬆綁之後，仍然應該嚴格遵守各項防疫指引，守護這個得來不易的成果。

蘇貞昌強調，我國的疫情雖然穩定，疫苗接種率也可在月底前突破原定的25%目標，但鑒於國外疫情仍險峻，許多疫苗接種率較我國高的國家仍然受疫情復燃所苦，可見防疫工作除了疫苗接種，確實的疫調、檢疫，以及個人配合防疫，才是穩定疫情的關鍵。希望各部會仍然要負起責任，將各項防疫工作做好，才能守護國民健康。

另外，蘇貞昌也表示，百工百業包含各種樣態，指揮中心公布防疫指引後，仍然會有許多例外性的個案需要各部會給予指導，也請各業種的業管部會，與指揮中心持續討論，訂出明確的防疫規範，讓防疫、生計和健康能夠兼顧。

與會人員包括行政院副院長沈榮津、行政院秘書長李孟諺、政務委員兼發言人羅秉成、政務委員黃致達、指揮中心指揮官陳時中部長、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、文化部長李永得、教育部長潘文忠、農委會主委陳吉仲、交通部長王國材、內政部長徐國勇、次長陳宗彥、衛福部長石崇良、疾管署長周志浩、副署長羅一鈞。

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