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嬌生疫苗疑致罕見神經症狀　美CDC：好處大於風險

▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問小組表示，儘管傳出部分接種嬌生公司COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的人出現罕見神經失調症狀，接種此疫苗仍是好處大於風險。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問小組表示，儘管傳出部分接種嬌生公司COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的人出現罕見神經失調症狀，接種此疫苗仍是好處大於風險。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-23 11:17:45

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問小組今天表示，儘管傳出部分接種嬌生公司COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的人出現罕見神經失調症狀，接種此疫苗仍是好處大於風險。

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路透社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）上週在嬌生（Johnson & Johnson's）單劑疫苗仿單中加註警語，指數據顯示接種疫苗後6週內，會增加吉蘭-巴雷氏症候群（Guillain-Barrésyndrome, GBS）的風險。

CDC顧問小組在疫苗接種者出現GBS的初步報告後，對嬌生疫苗風險利益進行評估。

官員表示，鑑於GBS與嬌生疫苗之間的潛在關聯，CDC將更新對使用嬌生疫苗的評估依據，表示之前有GBS病史的患者，應首先考慮輝瑞（Pfizer）/BioNTech以及莫德納（Moderna）的mRNA兩劑型疫苗。

FDA引述100份嬌生疫苗接種者出現GBS的初步報告，其中包括95例需要住院治療的嚴重病例，以及1例死亡病例。

嬌生今天表示，其疫苗的已知益處仍超過已知潛在風險。

CDC官員姆貝伊（Sarah Mbaeyi）在小組會議上表示，預防接種諮詢委員會（ACIP）工作團體的成員對繼續使用嬌生疫苗表達「強烈支持」。

姆貝伊說，CDC將更新有關疫苗的衛教資訊，包括供醫療人員與患者討論疫苗安全性和常見問題的相關資訊。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1100723

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