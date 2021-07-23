王文淵卸下台化董座　副董洪福源可望接棒

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王文淵簡短談話後，交由副董洪福源主持。洪福源指出去年2020年營收達2532.94億元，年減19.7%。去年合併稅前利益為247.67億元，年減33.3%。營收與獲利較上一年度衰退主要是受到新冠肺炎疫情影響，衝擊全球經貿活動，布蘭特原油從年初每桶70美元，一度崩跌到4月每桶19美元的歷史低點，上半年石化產品價格較2019年下跌，銷售價差因此減少549.27億元。
不過公司掌握疫後經濟轉變的商機，調整銷售對策，台灣的銷售量較2019年增加，但海外各廠受限各國的防疫措施，及紡纖市況恢復較為緩慢，總體銷售量差仍減少71.62億元。
而今年第二季疫情持續升溫，但部分國家包括中國大陸疫情皆有所掌控，經濟逐漸復甦，宅經濟與報復性消費帶動市場需求回溫，公司抓住這個商機，持續深耕高值化及綠色經濟產品，使得營運績效逐季走高。
展望2021年，全球新冠疫情持續擴張，印度、巴西等新興市場益發嚴峻，甚至於亞洲也未能收歛，而且因為疫情、需求及生產板塊的異動，引發艙櫃不足、塞港，國際運費數倍上漲，都對經濟復甦造成干擾。
不過，隨著有經驗的防疫及疫苗普遍施打，部份先進的國家如美國、英國、以色列都宣稱將回復疫情前的生活，再加上各國持續維持貨幣寛鬆政策，而且中國大陸積極推動經濟「雙循環」及擴大新基建，這些都有助於經濟的逐步復甦成長，加大原油的需求，支撐油價及石化品價格，創造公司新商機。
洪福源估計，今年的營運，在同仁的努力下，肯定比去年進步，甚至於有機會超越前年。至於下半年，目前的看法仍然審慎樂觀，但是新冠疫情依然嚴峻，包括台灣在內的亞洲各國都面臨考驗。石化、塑膠新產能的投放，會造成市場的保守心態。嚴重的海運艙櫃短缺，造成不合理的運費高漲，會打亂產銷佈局。
另外，長久以來，中國大陸與西方國家的貿易爭端，地緣政治緊張的風險，以及近來世界關注的循環經濟，綠色能源、產品，碳足跡、碳關稅等議題，都會是今後永續經營必須面對的重要課題。
而公司將持續經營高質化，發展差異化市場，產品高質化、差異化， 石化新產品開發生產，研發高端複合材料。並發展綠能、綠色產品，相關綠色回收產品在未來五年內， 努力發展塑膠10%、耐隆12%回收率， 及百分之五十的環保紗產能，並全面回收廠內所有下腳， 繼續增加太陽光電及水力發電。