國泰金董總看疫情下的經濟發展　蔡宏圖較擔心這件事

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他也談到今年開始疫倩較受控制之下，各國經濟都有復甦現象，上半年不管股市、債市表現都優於大家預期，經濟复甦成長腳步還不斷繼續，當然，7月開始看到歐美國家在疫情受控制之下解封，解封之後有些疫情又開始上揚，「這是比較領我們擔心的地方」。不過，蔡宏圖認為今年整體以來在經濟復甦腳步持續下去之下，雖然疫情發展還是不確定，仍然非常令人擔心，但整體來講今年會比去年有更好的表現。
國泰金總經理李長庚在會後受訪時也表示特別關注歐美疫情況，主要是歐美疫情傳染較嚴重及疫苗多掌握在歐美手中，尤其以英國來講即便現在感染人數又上升還是解封了，將防疫責任轉由老百姓自己負責，這點剛開始他也有點訝異，覺得太不負責任，但他看到了歐美公衛思維的改變，隨著疫苗普及率越來越高，經濟還是非常重要，尤其現在來看無症及輕症多、重症越來越形，一方面提高疫苗覆蓋率，口上老百姓自律，醫療體系著重重症，他認為新冠肺炎也將流感化，對經濟衝擊也更流感化。
對於台灣防疫，李長庚也很有信心，而且防疫同時經濟發展也不能停止，尤其台灣民眾配合度非常高，從這兩個月防堵本土疫情就可看出，台灣表現可圈可點，疫情會不會反覆沒人知道，但相信隨疫苗覆蓋率提高，加上民眾自律，相信疫情衝擊會降低，對經濟復甦影響也會變小。
由於國泰金2020年合併稅後獲利760億元，每股稅後盈餘為5.41元，今年確定將配發2.5元現金股利，而2021年上半年國泰金稅後獲利已達914.6億元、達6.65元，再創歷史新高。李長庚強調經濟相對來講沒有上半年那麼高，對資本市場來講，基期比去年高，可能因此受到壓制，雖然資本市場不是能掌握在自己，但相信投資團隊會因應資本市場變動做最好處置，期待提出更好成績回報股東，所以不會刻意保留實力。
此外，他也透露目前國泰金的海外併購計畫。他說疫情對各產業影響不一，對各國衝擊程度也不同，但不要浪費任何危機，尤其對準備好的人可能是商機，國泰金在版圖發展過程，若有機會有缺的會積極去找機會點，只是因現在出國受限，要進行實地查核要花較多時間及以替代方式進行，因此也影響到進度，但國泰金希望大中華、東協版圖建置完整的產品線平台的想法沒有改變，現在銀行版圖已較完整，在東協9國都有據點，產壽險只有在越南有據點，顯示還有很大空間需要努力。