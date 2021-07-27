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治療不孕症　高齡婦女及卵巢功能早衰者要注意什麼？

▲有生子需求的女性，應採取「分齡懷孕治療策略」讓醫生專業客製化流程，不應只考慮價格而選擇成功機率較低的人工授精。（圖／shutterstock）
▲有生子需求的女性，應採取「分齡懷孕治療策略」讓醫生專業客製化流程，不應只考慮價格而選擇成功機率較低的人工授精。（圖／shutterstock）

記者洪晨鈺/綜合報導

2021-07-27 10:00:00

我們常說時間是把無情的刀，很多事現在不做，以後就算想，也只能心有餘而力不足。對於女性來說更是如此，即使身材外貌可以依靠保養、運動等各種方式維持凍齡，卻無法阻止卵巢老化，及每年快速下降的受孕成功率。甚至有些女性因作息不正常、生活工作壓力大，導致卵巢功能不佳或早衰，提早進入更年期，懷孕生子的希望變得越來越困難。

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黃建榮婦產科診所院長黃建榮解釋，和男性終其一生都可不斷製造精子不同，女性的卵子則是限量供應，越早出貨越好，隨著年齡增長，卵子的數量與品質也逐漸下降，等到庫存用完，沒有就是沒有了。然而現代的女性為了等待適合的對象、或是為了求學、工作與自我實現，往往選擇晚婚晚生，只是卵巢不等人，甚至有些女性更因先天性基因之故，或是卵巢發炎、治療癌症、化療，以及長期處於環境污染、高壓工作、不正常作息等因素，讓卵巢提早老化。因此近年來，擁有不孕困擾的人數越來越高。

▲在台灣雖然試管嬰兒活產率高居亞洲之冠，但成功率仍然不敵年齡的殺傷力，建議婚後就可安排諮詢，不要等到想生時已錯過時機。（圖／shutterstock）
▲在台灣雖然試管嬰兒活產率高居亞洲之冠，但成功率仍然不敵年齡的殺傷力，建議婚後就可安排諮詢，不要等到想生時已錯過時機。（圖／shutterstock）

在台灣雖然試管嬰兒活產率高居亞洲之冠，但成功率仍然不敵年齡的殺傷力，在女性未滿35歲前，活產率高達四成五至五成，但是到了40歲就只剩下兩成四，成功機率直接砍半，41歲時剩不到兩成，到44歲時，機率就只剩下4.5%不到了。此外，國際文獻指出，35歲以上高齡婦女，發生不孕、流產、死產、胎兒染色體異常機會較高；懷孕期間罹患妊娠高血壓、妊娠糖尿病、子癲前症等妊娠合併症的風險也會增加。

要如何知道自己卵巢是否開始老化？可惜的是，初期並不會顯現任何症狀，因此，黃建榮院長提醒有備孕需求的女性，可以考慮先進行卵巢功能檢查，目前主要使用的評估項目有兩種：透過抽血檢驗AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）數值，若是數值小於2，就代表卵巢功能已經開始衰老，受孕成功機會就大幅降低。另外也能透過超音波，評估AFC (卵巢基礎濾泡數目)，檢查卵巢中大於2mm的小卵泡顆數，來推估卵子庫存量，一邊卵巢有7-8顆左右就算正常。

▲有備孕需求的女性，可透過抽血檢驗AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）數值或超音波，檢查卵巢功能。（圖／資料照片）
▲有備孕需求的女性，可透過抽血檢驗AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）數值或超音波，檢查卵巢功能。（圖／資料照片）
黃建榮院長建議有生子需求的女性，應採取「分齡懷孕治療策略」。舉例來說，許多年輕患者常會認為自己還年輕體壯，不需要做任何檢查，或是結婚後不想要這麼快就有小孩，等到想生的時候已經錯過時機，因此應該先做檢查，在卵巢尚未快速衰老前，可依照需求先行凍卵或冷凍胚胎，等到適當時機再做試管。「30歲時做，取的就是年齡30年的年輕卵子，跟你等到38歲再開始做人工生殖時，用的38歲的卵子，就是不一樣。」

若是35歲以後才開始進行不孕症治療，在嘗試人工授精一兩次後，就可以考慮進直接採用試管嬰兒，40歲以上更建議直接考慮試管嬰兒，不光是跟時間賽跑增加成功率，在人工胚胎植入婦女子宮前，透過PGS檢查染色體是否異常，幫助高齡及卵巢早衰的婦女，在生育時可以提高植入健康胚胎機率，以產下健康的子女。

過去因為試管嬰兒所費不貲，不少夫妻望之卻步，或是改選擇價格較為便宜但成功機率較低的人工授精，政府自7月1日起新制擴大不孕症補助，不僅拿掉收入限制門檻，試管嬰兒每胎首次申請補助10萬元，再次申請補助6萬元，未滿40歲的女性每胎上限6次，40至44歲女性則每胎上限3次，大幅減輕不孕夫妻的經濟負擔，更鼓勵大家早生早好。

▲黃建榮婦產科診所黃建榮院長。（圖／資料照片）
▲黃建榮婦產科診所黃建榮院長。（圖／資料照片）

黃建榮院長也提醒，想要延緩卵巢老化速度的女性，應戒掉抽菸習慣，多採地中海飲食、規律運動，體重維持BMI在23-24之間不要過胖，性生活記得做好保護，避免骨盆腔發炎等婦科問題，並及早規劃備孕計畫，想要達成生子的願望不再只是夢想。

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