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東元改選董事18搶11　公司派大勝續掌經營權

▲東元股東會今（23）日登場，總計18位董事候選人，搶11席董事。最終公司派當選8席，其中獨董4席全當選。（圖／NOWnews資料照片）
▲東元股東會今（23）日登場，總計18位董事候選人，搶11席董事。最終公司派當選8席，其中獨董4席全當選。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-23 11:35:26

東元集團會長黃茂雄與黃育仁父子大戰經營權之爭，近來雙方各出奇招。而東元股東會今（23）日登場，總計18位董事候選人，搶11席董事。最終公司派當選8席，其中獨董4席全當選，且邱純枝獲得最高票。掌握了過半數的董事席次，贏得董事改選勝利，續掌公司經營權。

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邱純枝董事長表示，衷心感謝所有股東的選票，證明大多數的股東支持公司經營策略與公司治理精神，因此，呼籲所有當選董事，在進入新一屆董事會之後，應回歸遵法、守法、落實公司治理之精神，經營團隊將會持續改革創新，為股東創造最大利益。

今日股東會改選結果，18位候選人中，以黃茂雄為首的公司派提名當選人共8席，分別是邱純枝、黃茂雄、周守訓、程本清。獨董劉維琪、陳翔中、黃協興、林麗珍全當選獨董。至於黃育仁派陣營，由黃育仁、黃立聰、方頌仁拿下董座席次，獨董4席則全軍覆沒。

整體而言，公司派提名的董事當選人穩定掌控董事會優勢席次，不僅經營權在握，更是絕對多數。董事長邱純枝表示，今年的股東會選舉，是一場「公司治理的理念之戰」，過程中處處考驗著經營者和企業領導人的誠信、良心、和法治觀，感謝多數股東選擇了公司派，並認同任何「改革」主張均須奠基於「公司治理優先」的信念上，才是企業永續發展的大道；現有的經營團隊將回應股東的期待，繼續朝向轉型升級邁進，開創員工、股東、和社會三贏的新局面。

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