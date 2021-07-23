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H&M捐款助河南鄭州賑災　中國網友批：不差你的錢

▲H&M先前因新疆棉風波遭到抵制，近日宣佈捐款協助河南賑災，卻遭到部分中國網友批評。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲H&M先前因新疆棉風波遭到抵制，近日宣佈捐款協助河南賑災，卻遭到部分中國網友批評。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-23 11:43:29｜2021-07-23 11:44:08

中國河南省近日暴雨成災，尤其以鄭州、新鄉等地災情尤為嚴重，各界也紛紛捐款、捐物資協助賑災，先前因為新疆棉花風波遭到中國網友抵制的瑞典快時尚服飾品牌H&M也表示，已經捐款以及物資給河南，沒想到又遭到網友出征批評「不會忘記辱華」，更有人直言「不差你這100萬」。

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河南因連日暴雨導致洪災，死傷慘重，也引起各界關注，紛紛響應捐款賑災，H&M也於22日時透過官方微博發文表示，「河南等地區出現罕見特大暴雨災害牽動著我們的心。H&M全體中國員工向奮斗在第一線的救災人員致以崇高的敬意」，指出已經捐款100萬元人民幣，協助緊急採購救災物資及災後重建工作，並且捐贈價值100萬元人民幣的衣物給當地災民，「盡綿薄之力，傳遞愛與溫暖」。

不過H&M曾經在2020年時發布聲明，稱關注新疆少數民族遭強迫勞動、宗教歧視的情形，並且不和新疆的服裝廠合作，也不採購當地的棉花等產品。這一份聲明在今年3月時被網友挖出來，遭到官方平台及網民大力討伐，更蔓延至整個時裝界。

▲H&M在微博上宣布，捐款100萬元以及價值100萬元的衣物協助賑災。（圖／翻攝自微博）
▲H&M在微博上宣布，捐款100萬元以及價值100萬元的衣物協助賑災。（圖／翻攝自微博）
 

在新疆棉風波的陰霾之下，中國網友對於H&M協助賑災評價兩極，雖然有人認為「就事論事，謝謝付出」，但也有人質疑H&M「辱華」後才來捐款，直言「捐款謝謝你，但是辱華不會忘記」，更有網友砲轟「別以為這樣做就能洗白」、「我們中國不差你這一百萬」，還開酸「是不是因為沒人買，清庫存」。不過也有網友點名優衣庫（Uniqlo）、GAP、Zara等日本、歐美服飾品牌，指出他們也曾因新疆棉風波遭抵制，但現在「一點動靜都沒有」。

▲中國網友對於H&M協助賑災評價兩極。（圖／翻攝自微博）
▲中國網友對於H&M協助賑災評價兩極。（圖／翻攝自微博）
 

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