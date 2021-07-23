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投資彰銀被套16年！台新金吳東亮吐辛酸　總座盼財部補償

▲台新金董事長吳東亮。(圖／NOWNews資料照)
▲台新金董事長吳東亮。(圖／NOWNews資料照)

記者顏真真/台北報導

2021-07-23 12:11:12｜2021-07-23 12:12:19

台新金控今（23）日舉行股東會，董事長吳東亮在會中也向股東透露投資彰化銀行16年的心酸史。他說，台新金除了365億元鉅額資金被套牢，也連累自身發展，失去金控拓展版圖機會。總經理林維俊在會後也表示，台新在彰銀案出錢出力、配合政府政策幫忙處理彰銀的問題，到現在已接近16年，這一段時間，我們的確有很多的委屈及損失，也希望財政部能根據行政院長蘇貞昌之前指示「讓台新金不吃虧退場」，並給予台新金適度補償，以期雙方順利和解。

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台新金在今年6月30日完成併購保德信人壽的交割程序，並將更名為台新人壽，台新金也成為一家擁有銀行、保險、證券三大核心業務引擎的金控公司。吳東亮在股東會也提到，保德信人壽雖然規模不大，卻是家國內壽險業唯一10個年度獲得金管會認可的模範壽險公司，而且擁有優質的壽險顧問團隊、豐富的銀行保險通路經驗，台新金將整合運用金控集團資源，整體綜效發揮指日可待。

而保德信人壽併入台新金同時，台新金也開始處分彰銀持股，吳東亮感嘆這些年來，台新除了365億元的鉅額投資被套牢，更連累到自己本身的發展，失去了金控拓展版圖的機會。這次在綜合考量主管機關審核投資保德信人壽的條件及台新金融版圖的布局發展，決定向金管會承諾將於6年內釋出全數的彰銀持股，以取得保德信人壽的核准，讓台新金可以另創新局。

對於投資彰銀，台新金總經理林維俊在會後也指出，台新在彰銀案出錢出力、配合政府政策幫忙處理彰銀的問題，到現在已經接近16年了。這一段時間，我們的確有很多的委屈及損失，當然也期望政府能夠肯定台新對彰銀的貢獻。

至於損失的部分，林維俊說，台新在2005年投資彰銀365億元，卻在2014年喪失對彰銀經營權時須認列投資損失148億元，於今年6月開始處分彰銀持股後更認列了處分損失及評價損失計43億元。

此外，去年8月行政院長蘇貞昌對外有2點指示，包括不會把彰銀給台新金、讓台新金不吃虧退場。林維俊表示台新金在今年6月已經開始處分彰銀持股，且出具承諾不再行使股利受配權以外之股東權利，蘇院長的第1點指示，台新金已經做到了。因此，林維俊希望蘇院長的第2點指示「讓台新金不吃虧退場」，財政部能予以執行並給予台新金適度補償，以期雙方順利和解。

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