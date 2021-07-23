鳳山觸電婦搶救3天不治 市府將全面巡查電桿、水溝管線
7月19日下午瞬間豪大雨灌進高雄，造成市區多處積淹水，一名女子涉水行經鳳山區三民路停車場前突然倒地，疑似被電倒，送醫前一度失去呼吸心跳，經院方用葉克膜救回，經院方搶救3天，仍不幸於昨日晚間宣告不治，檢警將於今日相驗，家屬不排除提出國賠，高雄市議員黃捷沉痛要求市府儘速釐清事發原因及責任，並給予家屬最大的協助。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-23 11:52:53｜2021-07-23 12:02:23
高雄市議員黃捷指出，事發當天，她立即聯絡台電詢問是否電箱漏電，但台電人員至現場檢查後回報配電箱並無異狀，不過當天量測在路燈桿及側溝水溝蓋間，測得電壓175伏特；奇怪的是，市府在前（21）日委任第三方公正電機技師公會南區辦公處及台電人員重回現場，同在路燈桿及側溝水溝蓋間進行量測，卻測不到電。
工務局指出，7月21日檢測鳳山區三民街路燈（縣口043）並無漏電情形，經台電人員現場再以事發時相同量測方式及位置量測電壓，其電壓數值為零，台電人員則表示事發當日係以驗電筆量測該盞路燈旁停車場欄杆，顯示有漏電現象。因事故地點有台電高壓變電箱、監視器配電盤，水溝內也有數種電纜線，且當日豪大雨積水及膝，今日上午9點電機技士公會也到場進行鑑定漏電原因及釐清責任歸屬，目前尚在鑑定，待鑑定告一段落養工處會統一對外報告鑑定情況。
針對此事，黃捷要求市府儘速釐清事發原因及責任，並加強盤點電箱安全，避免意外再次發生，也希望市府給予家屬最大的協助，願家屬節哀保重；高雄市議會國民黨黨團總召童燕珍則表示深感遺憾與悲慟，並認為這是件「不該發生的悲劇」，至今台電、高雄市政府仍未釐清責任，但不論是誰的責任，現今最重要的是如何預防下一次同樣的悲劇發生，並儘快協助家屬處理國賠事宜。
對此，高雄市政府則指出，將依法負起相關責任，全力協助家屬申請國賠，並由相關局處協助家屬處理後續喪葬事宜，為釐清鳳山區三民路事故原因，工務局養工處於21日及今日2度邀集第三方公正電機技師公會南區辦公處，並會同台電公司鳳山區營業處，至現場進行鑑定，將全力加速釐清責任歸屬；為防範憾事再發生，市長陳其邁也責成市府秘書長楊明州召集工務局、水利局組成專案小組，針對全市電桿、水溝管線全面巡視盤查，確保民眾安全。