鳳山觸電婦搶救3天不治　市府將全面巡查電桿、水溝管線

7月19日下午瞬間豪大雨灌進高雄

要求市府儘速釐清事發原因及責任

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高雄市議員黃捷指出，事發當天，她立即聯絡台電詢問是否電箱漏電，但台電人員至現場檢查後回報配電箱並無異狀，不過當天量測在路燈桿及側溝水溝蓋間，測得電壓175伏特；奇怪的是，市府在前（21）日委任第三方公正電機技師公會南區辦公處及台電人員重回現場，同在路燈桿及側溝水溝蓋間進行量測，卻測不到電。

工務局指出，7月21日檢測鳳山區三民街路燈（縣口043）並無漏電情形，經台電人員現場再以事發時相同量測方式及位置量測電壓，其電壓數值為零，台電人員則表示事發當日係以驗電筆量測該盞路燈旁停車場欄杆，顯示有漏電現象。





▲事發現場除有台電高壓變電箱、監視器配電盤，水溝內也有數種電纜線。（圖／高雄市工務局提供）

針對此事，黃捷要求市府儘速釐清事發原因及責任，並加強盤點電箱安全，避免意外再次發生，也希望市府給予家屬最大的協助，願家屬節哀保重；高雄市議會國民黨黨團總召童燕珍則表示深感遺憾與悲慟，並認為這是件「不該發生的悲劇」，至今台電、高雄市政府仍未釐清責任，但不論是誰的責任，現今最重要的是如何預防下一次同樣的悲劇發生，並儘快協助家屬處理國賠事宜。

▲工務局養工處於7月21日及今23日2度邀集第三方公正電機技師公會南區辦公處，並會同台電公司鳳山區營業處，至現場進行鑑定。（圖／高雄市政府提供）

對此，高雄市政府則指出