又一颱風恐生成！「尼伯特」將撲日　氣象局：影響東奧

我是廣告 請繼續往下閱讀

氣象局分析，目前該熱帶性低氣壓在關島北方海面，預計明後天可能形成第8號颱風尼伯特，依照路徑來看，將往日本方面移動，可能對東京奧運造成影響。





針對「烟花」颱風動態，氣象局課長林秉煜指出，目前颱風中心位置在臺北的東方約 390公里的海面，以每小時9轉14公里速度，向西北轉北北西進行，發布陸上警報機率很低，不過北部、東北部依然要注意「烟花」外圍環流帶來的強降雨。





林秉煜說，今晚到明天早上，北部、東北部與中南部山區須嚴防豪大雨，預估整體降雨趨緩，要等明天晚上。









