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又一颱風恐生成！「尼伯特」將撲日　氣象局：影響東奧

▲今（23）日太平洋地區又有一熱帶性低氣壓生成，未來不排除進一步發展成第8號颱風尼伯特(Nepartak)，往日本方向移動，可能對東京奧運造成影響。（圖/氣象局提供）
▲今（23）日太平洋地區又有一熱帶性低氣壓生成，未來不排除進一步發展成第8號颱風尼伯特(Nepartak)，往日本方向移動，可能對東京奧運造成影響。（圖/氣象局提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-23 12:11:43

中央氣象局指出，今（23）日太平洋地區又有一熱帶性低氣壓生成，未來不排除進一步發展成第8號颱風尼伯特(Nepartak)，對台灣無直接影響，路徑往日本方向移動，可能對東京奧運造成影響。

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氣象局表示，今天上午8時又一熱帶性低氣壓生成，中心位置在北緯 22.6 度，東經 147.8 度，以每小時22公里速度，向東北進行，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

氣象局分析，目前該熱帶性低氣壓在關島北方海面，預計明後天可能形成第8號颱風尼伯特，依照路徑來看，將往日本方面移動，可能對東京奧運造成影響。

針對「烟花」颱風動態，氣象局課長林秉煜指出，目前颱風中心位置在臺北的東方約 390公里的海面，以每小時9轉14公里速度，向西北轉北北西進行，發布陸上警報機率很低，不過北部、東北部依然要注意「烟花」外圍環流帶來的強降雨。

林秉煜說，今晚到明天早上，北部、東北部與中南部山區須嚴防豪大雨，預估整體降雨趨緩，要等明天晚上。

 

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