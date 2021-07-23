南京本土疫情擴散至3省　患者多半接種過疫苗

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遼寧省瀋陽市通報，22日對來自南京的人員進行檢測時，發現1例無症狀感染者；安徽省22日新增的1例無症狀感染者，本身是南京市江寧區人，為南京祿口機場一名確診清潔工的丈夫，自6月30日起便經常自行駕車往返南京與安徽；廣東省中山市也是22日對從中高風險地區返回人員進行核酸檢測時，發現1例無症狀患者，將展開全市大規模核酸檢測。
南京市衛健委23日宣布，自2021年7月23日起，調整南京江寧區祿口街道圍合區域為高風險區。
中國東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅表示，這些病例大部分都接種過疫苗，只有1例未滿18歲的青年沒有接種。不過，病情總體看上去平穩，症狀以輕型和普通型為主，目前也沒有重症出現，而且根據在廣東、瑞麗疫情中的觀察，接種過疫苗的病例，症狀通常較輕，轉為重型病例的機率明顯偏低，病程也比較短，所以疫苗接種還是有保護作用。
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