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南京本土疫情擴散至3省　患者多半接種過疫苗

▲中國南京市近日出現新冠本土疫情，並有擴散至其他省市的趨勢。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國南京市近日出現新冠本土疫情，並有擴散至其他省市的趨勢。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-23 12:16:45｜2021-07-23 12:17:34

中國南京市近日出現新冠疫情，3日來累計通報超過30例本土確診，全市已大規模篩查500萬人，疫情並有向外省市擴散的跡象。有中國的專家表示，南京這波疫情，大部分患者都已接種過疫苗，所幸症狀都不嚴重。

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綜合陸媒報導，中國23日通報，過去24小時新增確診48例，其中境外輸入病例36例，本土病例12例(均在江蘇)，並有無症狀感染者10人，其中遼寧、安徽、廣東都出現與南京有關的案例。

遼寧省瀋陽市通報，22日對來自南京的人員進行檢測時，發現1例無症狀感染者；安徽省22日新增的1例無症狀感染者，本身是南京市江寧區人，為南京祿口機場一名確診清潔工的丈夫，自6月30日起便經常自行駕車往返南京與安徽；廣東省中山市也是22日對從中高風險地區返回人員進行核酸檢測時，發現1例無症狀患者，將展開全市大規模核酸檢測。

南京市衛健委23日宣布，自2021年7月23日起，調整南京江寧區祿口街道圍合區域為高風險區。

中國東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅表示，這些病例大部分都接種過疫苗，只有1例未滿18歲的青年沒有接種。不過，病情總體看上去平穩，症狀以輕型和普通型為主，目前也沒有重症出現，而且根據在廣東、瑞麗疫情中的觀察，接種過疫苗的病例，症狀通常較輕，轉為重型病例的機率明顯偏低，病程也比較短，所以疫苗接種還是有保護作用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
33.33%66.67%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
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75.57%24.43%
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