突破政治人物框架　周春米推「米米醬」貼圖超吸睛

屏東縣長潘孟安兩屆任滿，同黨籍的三名立委周春米、鍾佳濱與莊瑞雄都有意爭取接棒。近來雖然因為疫情，實體活動無法舉辦，各方仍舊積極爭取支持，其中周春米近來就推出「米米醬」貼圖，盼融入縣民的日常生活中，要讓縣民對周春米留下深刻印象。

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屏東作為農業大縣，一直已來都有澎湃的農作物，也是為人所知的特色。周春米團隊延續母親節創意賀卡的發想，推出了以周春米名字中的「米」字為發想的「米米醬」，更在貼圖中與Q版的屏東農產品，如檸檬、可可等生動互動，模樣相當可愛吸睛。

▲「米米醬」貼圖融合屏東縣的農產特色，在鄉親間詢問度極高。（圖／周春米辦公室提供）

周春米表示，「米米醬」貼圖不同於一般政治人物的頭像貼圖，打破眾人對政治人物的距離感和刻板印象，創造政治人物透過通訊軟體也能傳遞溫暖、活潑的親切感。

「米米醬」是周春米和設計團隊長時間討論，並且請服務團隊向鄉親詢問對周春米的印象、對屏東發展想像後，進一步製作而成的貼圖。周春米強調，作為屏東的立法委員，透過通訊軟體傳送「米米醬」貼圖，帶出屏東農特產品，也表達了自己的認真、溫暖和活潑。

近來在屏東鄉親間，「米米醬」貼圖確實詢問度相當高，更有不少長輩詢問親友，要其幫忙下載「米米醬」的貼圖，一時之間更成為鄉親們使用通訊軟體時的炫耀貼圖。