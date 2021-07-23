奧運／史上最混亂！疫情、人禍交織　爭議聲中開幕的東奧

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例如：日本奧委會主席森喜朗對女性歧視言論風波下台，開幕式負責人佐佐木宏被爆出曾提案要女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」、奧運開幕及帕林匹克運動會開幕式作曲家小山田圭吾被爆出過去欺負身障人士醜聞、小林賢太郎過去擔任搞笑藝人，曾以二戰猶太人遭到納粹大屠殺事件為搞笑段落被挖出接連卸任，這屆奧運不但要衝出「天災」，「人禍」也是另一要件。
此外，國際奧會（IOC）在這次奧會被批評為「貪婪」、「不知進退」、「罔顧運動員性命」等，跟日本政府的沆瀣一氣，引發不少國家抗議，北韓第一個跳出來反對，也不願意派員參賽。
政治上面角力也是奧運會另一議題，日韓情仇從「獨島」、「竹島」標示爭議，再到福島食品是否遭到輻射污染持續延燒，韓國代表團也在選手村掛上「反日大將」李舜臣的精神標語，因為看到日本的「旭日旗」十分不滿，揚言要這面「軍旗」退出奧運場。
場外這樣熱鬧，東京奧運內部也很多矛盾，東京奧運財長森谷靖驚傳跳軌自殺，原因無他，不管舉辦與否，東京奧運都將損失6400億至4.5兆日圓賠償金，更別說日後如何「復興」。
加上因為疫情持續延燒，選手村不但要嚴格運動員掛口罩外，媒體採訪也有限制外出時間，也可說是「控管最嚴」的奧運會，但即便如此，已經有超過100位相關人員確診，「病毒奧運」也是這屆東京奧運被人們所擔心的。
比起里約奧運的治安不佳，選手被搶劫，還有選手外出喝酒被捕，東京的治安相較之下好多了，還不用擔心時差等影響，選手準備可以更充足，不過，經濟艙的風波也模糊這次中華隊代表團的目標，這次中華隊可望爭取史上最多獎牌，甚至有機會拿到羽球、桌球、空手道等金牌，可惜的是棒球項目在國人期待中，也因疫情被迫無法參賽。
無論如何，這屆東京奧運即將開始，希望奧運聖火被點燃的當下，希望之火也能夠繼續延續下去。