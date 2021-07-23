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7／27起疫情警戒降至二級　各行各業鬆綁措施看這裡

▲中央流行疫情指揮中心說明各行各業防疫降至二級最新指引。（示意圖／資料照，經發局提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明各行各業防疫降至二級最新指引。（示意圖／資料照，經發局提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-23 15:32:24

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，指揮官陳時中也說明各行業別管制作為，包括開放超商、賣場內用區，幼兒園、 托嬰中心（非固定座位）及課照中心、補習班（固定座位）也有條件開放，還開放室內外運動場館及團體運動及競賽、戶外休閒農場附設釣魚及釣蝦場，而商業展覽則採單一入口管制，只是語音導覽、穿戴式、體驗型與互動式器材設備仍不開放。

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在戶外空間部分，陳時中說明，有關休閒農場、森林遊樂區及步道、遊樂風景區、國家公園文化園區，在休閒農場內附設的釣魚場、釣蝦場開放；山屋營地依主管機關規定降載開放或不開放；無法全程配戴口罩的水域活動原則不開放，但單人水域活動，不群聚、不頻繁接觸，可開放。

在植物園則是預約制、禁止飲食、室內展示場館不開放。在第一類漁港垂釣區娛樂漁業漁船則開放漁業垂釣，單一出入口管制；開放漁船載客，出海觀光。

室內展覽場館部分，包括美術館、博物館及科博館則是單一入口管制，以預約為優先，但語音導覽、穿戴式、體驗型與互動式器材設備不開放，也不接受50人以上團客預約觀展。

商業展覽或會議則開放，比照通案性原則辦理。圖書館以人流管制、維持社交距離等方式適度開放部分區域。在室內展演場館，包括表演場館及劇場拍攝，演出人員、劇組人員如附3-7天內陰性證明，正式表演時得脫口罩演出，而觀眾不設搖滾區，固定座位，採間隔座或梅花座，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

▲指揮中心公布，國內自27日起調降為二級警戒，且針對各行業別有個別規範。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布，國內自27日起調降為二級警戒，且針對各行業別有個別規範。（圖／指揮中心提供）
在運動類部分，運動場館開放室內室外運動場館（含保齡球館及撞球場等），團體運動及競賽的開放（依運動場館防疫指引辦理）。高中以下學校運動團隊訓練則是工作人員（教練、防護員等）首次訓練前如未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有3日內快篩或核酸檢驗陰性證明，且3-7天定期快篩，另全程配戴口罩，固定人員（禁止跨校），人數管制（室內20人、室外40人上限），不開放住宿。

在餐館部分，開放超商、賣場內用區，按餐飲指引辦理，但超商熱食不開放販售。

教育場域部分，幼兒園、託嬰中心（非固定座位）有條件開放，即教師及工作人員疫苗施打率達80%，未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有3日內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3-7天定期快篩，但無窗、無法保持通風的室內空間如地下室不開放。

有關課照中心及補習班（固定座座）也是有條件開放，未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有3日內快篩或核酸檢驗陰性證明，且3-7天定期篩，同樣無窗、無法保持通風的室內空間如地下室不開放。

至於高中以下暑期教學活動亦是有條件開放，即未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有3日內快篩或核酸檢驗陰性證明，且3-7天定期篩（原則每7天快篩，應變處置時得縮短為每3天篩檢）。同時，降至二級後，也開放靜態、校內、室內、固定座位（崗位）、固定成員的教學活動。

▲指揮中心公布，國內自27日起調降為二級警戒，且針對各行業別有個別規範。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布，國內自27日起調降為二級警戒，且針對各行業別有個別規範。（圖／指揮中心提供）
交通部分，包括台鐵、高鐵公共空間（大廳、車廂、候車區）除用餐區外，不開放飲食，採隔間座（上限7成）。

在民俗宗教方面，宗教場所如須住宿以「1人1室」為原則，同住家人可多人同室；宗教集會活動包括禮拜、彌撒、誦經、禪傷等，固定座位，採梅花座，中元普渡相關活動，如放水燈。中元祭、義民節等，都須保持社交距離及遵守集會活動人數限制；酬神演出則演出人員如有3-7天快篩陰性明，正式表演時可脫下口罩演出，觀眾則禁止飲食，非固定座位，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

至於旅行業開放50人以下旅行團，遊覽車須間隔座，大車限坐20人，麥克風須清消後才可提供下一個人使用。

娃娃機業營業時間內須有專人管理才可開放，並縮小出入口以實施實實聯制，加強人流管制及機台、環境清消。

在美容美體業、按摩業及民俗調理業部分，指揮中心說明採預約制，民間調理業者須檢附技能證明，禁止密閉空間、定期清消且接待下一位客人須時間區隔，但須拿下口罩進行項目如臉部美容、按摩及紋唇等不開放。

▲指揮中心公布，國內自27日起調降為二級警戒，且針對各行業別有個別規範。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布，國內自27日起調降為二級警戒，且針對各行業別有個別規範。（圖／指揮中心提供）
 

▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15%85%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.07%23.93%
2021-07-21-2021-07-24
是否有使用過共享汽機車？

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