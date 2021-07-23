「杜卡迪」飆破300炫技　掛假車牌逃避取締

一輛義大利重機「杜卡迪DUCATI」於17日在台74號快速道路以時速破表300飆車還PO上網炫技，無視其他用路人的生命安全且無異挑釁公權力!台中市第五分局警方高度重視，循線查出飆車手身份後於今(23)日清晨搜索逮捕陳姓男子，並查出陳男懸掛偽造車牌方式矇混。警方今依偽造文書罪及公共危險罪移送台中地檢署偵辦。
記者鄧力軍/台中報導
2021-07-23 12:39:47
陳姓危駕車手為免遭警方查緝，又為了炫耀他的駕車技術高超，影片中只有他的重機車速儀表板，沒有日期、時間與車號，在線索極度缺乏下，警方以影片所顯示的天氣與網路流傳的日期，逐一過濾清查溯源，終於得知該陳姓危駕手是於7月17日上午約5時許從他位於北屯區祥順六街的住處駛出，並沿太原路匝道上台74號快速道路狂飆。
又為避免遭人檢舉或測速照相，陳男以懸掛偽造車牌方式矇混，然而，全案在警方不眠不休清查過濾事證齊全後，於昨(22)日聲請搜索票獲准，並於今(23)日清晨拂曉出擊，逮捕陳姓嫌犯並查扣犯罪所用的重機一部，全案依刑法第185條公共危險罪與第216條、212條行使偽造特種文書罪移送並依道路交通管理處罰條例第12條第1項及第43條第1項危險駕駛舉發，二者合併最高可處罰到3萬4仟8百元，因為該陳姓嫌犯惡意挑釁，視公權力於無物，警方會建請檢方將該重機沒收或函請監理將該車沒入，以杜絕飆車歪風再燃。
分局長林沐弘表示，疫情期間道路車流量明顯減少，汽、機車行駛順暢，以致速度有飆升的趨勢，警方已針對易肇事路段與重要路口編排勤務實施機動測速照相，以有效防制交通事故之發生。呼籲民眾於道路駕駛時應遵守相關速限，不要超速危險駕車，以免發生事故造成重大傷害，保障他人也保護自己。