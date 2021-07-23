降級措施中央、地方不同調？陳時中：覺得不安全可不開放
中央流行疫情指揮中心今(23)日宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，並指示除飲食之外，外出全程佩戴口罩，超商賣場、餐飲內用及婚宴等措施，不過部分縣市與中央似乎不同調，對此，指揮官陳時中表示，如果覺得還不安全可以不開放，很多都是商業行為，可以根據自己判斷及營業需要要決定開不開放，地方政府相關行業也是一樣。
記者顏真真/台北報導
2021-07-23 16:33:41｜2021-07-23 16:39:55
陳時中表示，考量國內疫情及參酌其他國家之防疫調整經驗，並經與各地方政府進行溝通討論後，指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確以利民眾遵循。
不過，對於部分縣市與中央似乎不同調，陳時中則說如果覺得這樣開放還不安全，當然自己可以不要開，我們並不是今天規定要開放，大家就一定要開放，很多都是商業行為，可以根據自己的判斷及營業需要決定開不開放。
地方政府對相關行業也是一樣，陳時中指出中央政府也沒法規定這餐廳非常開不可，我只是說你可以開，但你要開一定要符合什麼樣的條件，否則你不能這樣內用。
陳時中強調，這是民主社會，我們只是訂定一些規範及指引，讓大家想做這事情時有一定範圍，大家認為這可以達到基本安全，用這方式讓大家做相關開放行為。
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