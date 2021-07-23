陳時中緊急提高診所補助！藍黨團酸：鬧上媒體才肯買單
國民黨團23日批評中央，宣布疫苗施打免掛號費，事實上是由基層醫療院所買單，非常不合理，挺醫護不能靠張嘴，診所為服務民眾持續苦撐，卻不被衛福部重視，黨團呼籲，儘早將掛號費差額還給診所，不該是等到診所抗議上了媒體，中央才緊急提高補助。
記者羅婉庭／台北報導
2021-07-23 12:49:15｜2021-07-23 13:05:32
國民黨團上午發文批評，衛福部於6月7日起跟進北市府，宣布民眾到醫療院所打新冠疫苗免收掛號費，要求醫院不跟大家收掛號費，但卻為將差額補發給基層診所；新北市一診所開第一槍「逆時中」，開收掛號費。對此，指揮中心22日緊急調整方案，調升行政獎勵金從每人次40元至100元，另依據達標人數給予獎勵費。
國民黨團強調，基層診所大反彈的原因就出在於政府宣布免收掛號費後，平均為民眾每打一劑疫苗就少收110元，即使7月22日起的最新政策，診所每劑疫苗還是少收50元，政府天天高喊「拼疫苗覆蓋率」，卻要基層院所為中央的請客買單，更關鍵的是，還不知道什麼時候拿到政府該給的補助。
黨團進一步指出，根據陳時中的規則，處置費、行政費、獎勵費都必須由政府撥款，政府收稅時一毛都不能少，要撥款時卻3個月或半年才發1次，屆時能否拿到補助根本無從而知。許多收入有限的基層診所已經快撐不下去，資金調度都出問題，最後倒楣的還是打不到疫苗的民眾及診所的醫護人員。
國民黨團表示，民進黨從上到下高調檢討各縣市疫苗的施打率，卻不檢討自己的行政效率。防疫公文跑的比病毒慢、政府買疫苗也跑的比民間慢，該給基層診所防疫補助也是拖拖拉拉、七折八扣，「8400億元的紓困、防疫預算到底花去那了？」，他們要求衛福部，掛號費差額溯及既往、立即撥款、補齊補足。