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東元董事改選公司派勝　邱純枝：商界詭譎、經營戰戰兢兢

▲東元董事改選，最終公司派大勝當選8席。董事長邱純枝（圖左）表示，商界詭譎多變，經營得戰戰兢兢。（圖／擷取自東元線上記者會）
▲東元董事改選，最終公司派大勝當選8席。董事長邱純枝（圖左）表示，商界詭譎多變，經營得戰戰兢兢。（圖／擷取自東元線上記者會）

記者許家禎／台北報導

2021-07-23 13:06:04

眾所矚目、東元集團會長黃茂雄與黃育仁父子大戰經營權之爭，今（23）日東元股東會登場，最終公司派大勝當選8席。會後媒體提問跟黃育仁還有官司，未來要怎麼進行董事會？董事長邱純枝表示，經過這次感受到商界詭譎多變，但她還是會用平常心來看待，希望當選董事能放下個人與家族的思維，為東元大家庭做出貢獻。但她話鋒一轉也說「黃育仁已經是成人，對我的毀謗竟然要老父道歉，未來期待黃育仁能親自道歉」。

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今日東元股東會董事改選結果，18位候選人、搶11席。其中，以黃茂雄為首的公司派提名當選人共8席，分別是邱純枝、黃茂雄、周守訓、程本清，獨董提名劉維琪、陳翔中、黃協興、林麗珍更是全都當選。至於黃育仁派陣營，由黃育仁、黃立聰、方頌仁拿下董座席次，獨董4席則全軍覆沒。

對於公司派大獲全勝，東元董座邱純枝表示，都在預料當中。但未來還要跟黃育仁共事，目前兩人還有官司（邱控告黃育仁加重誹謗）要怎麼進行董事會？為此，邱純枝說一切以平常心來看待，因為董事會本來就有議事作業，希望這屆當選的董事能放下自己個人與家族思維，共同為東元大家庭貢獻智慧、提升經營績效。

邱純枝也喊話，董事會共治是所有事情都基於互信與誠信，希望當選的董事能屏除個人框架、想法上的枷鎖，同樣秉持誠信原則來開放式的溝通，而經過這次經驗，董事會將以更細膩的方式彼此溝通、取得共識。但媒體問到她的心情，她坦言充分感受到商業界詭譎多變、企業經營得時刻戰戰兢兢，但無論如何相信董事會秉持誠信經營，取得最大公約數，能共同為東元提升利益。

至於會長黃茂雄與大股東心情如何？邱純枝說今天會長也有來到股東會現場，但中途離席，由於之前對情勢估算過，因此對選舉結果感到滿意，其他大股東們也是。她也特別提到這次提名的4位獨董全當選，相較另一派獨董全軍覆沒，顯示原本公司治理獲得尊重與重視，相反的，她個人認為對手提名獨董只是為了「幫襯」。

針對選舉結果，邱純枝說唯一遺憾就是原東元電機常務董事黃呈琮，這次未能當選董事。另外，關於新任董座，預計今日下午董事會上選出，待董事長底定後，總經理以及新經營團隊也會跟著出爐。

只是媒體持續追問邱純枝未來要如何與黃育仁相處？邱回答以平常心，希望當選董事也能秉持誠信來經營。但話鋒一轉，她也提到，自己幾十年都沒有感受到黃育仁的敵意，「或許是後知後覺或不知不覺」但也強調，黃育仁對她的毀謗，會長對她親自致歉並發出公開信，但她認為「黃育仁是50幾歲的大人，竟然要80幾歲的老父幫忙道歉實在不應該，期待黃育仁能親自道歉」。

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