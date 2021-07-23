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奧運開幕　吳鳳嘆「外國人聽不懂Chinese Taipei」

▲吳鳳感嘆，老外聽不懂Chinese Taipei的意思。（圖／吳鳳臉書）
▲吳鳳感嘆，老外聽不懂Chinese Taipei的意思。（圖／吳鳳臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-23 13:07:25｜2021-07-23 13:10:43

東京奧運今（23日）舉行開幕式，藝人吳鳳昨晚發文替台灣及土耳其選手加油，不過他感嘆，台灣只能以「Chinese Taipei（中華台北）」參加比賽，坦言很多外國人不了解Chinese Taipei是什麼意思。

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▲14堂課程師資群陣容堅強，知名藝人吳鳳將分享「在台灣的外國人不是局外人」。（圖／桃園市青年局提供）
▲▼吳鳳（上圖、下圖右）熱愛台灣土地。（圖／桃園市青年局提供、資料照）
▲吳鳳（右）以正向態度看待網路霸凌，左為新北市長侯友宜。（圖／資料照）
吳鳳表示，在這盛大的國際運動賽事中，心中支持的國家只有土耳其和台灣， 話鋒一轉，認為奧運對台灣意義很大，是宣傳台灣的好機會，「不過很可惜台灣只能用Chinese Taipei這個名字來參與國際活動，所以許多外國觀眾聽到這個名字，大多不清楚到底比賽的人是從哪裡來的？」

「我很久之前第一次聽到Chinese Taipei ，也不知道到底這個名字什麼意思？最後發現原來是台灣」，吳鳳說，雖然Chinese Taipei中文的說法為「中華隊」，但翻譯上其實是「漢人台北」或「中文台北」，所以外國人很難理解。

▲吳鳳父女為台灣及土耳其選手應援。（圖／吳鳳臉書）
▲吳鳳父女為台灣及土耳其選手應援。（圖／吳鳳臉書）
吳鳳也說，台灣和土耳其的選手各有擅長的運動項目，有信心兩國的運動員會讓我們驕傲，「各位中華隊跟土耳其隊的國手們，一路順風，拚到底！ 希望你們把很多️獎牌帶回家！我們等你們的好消息！Let‘s make us proud ！」（編輯：楊穎軒）

▲吳鳳全文。（圖／吳鳳臉書）
▲吳鳳全文。（圖／吳鳳臉書）
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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
23.08%76.92%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
25%75%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
75.98%24.02%
2021-07-21-2021-07-24
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