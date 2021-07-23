簡化程序並提升疫苗接種補貼　張育美：政府別再虧待醫護

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反觀台灣衛福部公告的最新調整方案，包含每劑疫苗作業費100元、補助100元，外加每月1600劑達標後，給予總額最高6萬台幣的獎勵。平均診所每劑疫苗至多也只能領取237.5元台幣的補貼，遠不及歐美國家或日本的一半。
張育美強調，在大型醫院實施醫療降載、地方診所響應提高施打率政策，協助政府營業並提供接種服務，卻被要求不得收取掛號費，此舉如同要求醫護為施打政策犧牲奉獻。
張育美在此提出四點意見，懇請指揮中心採納改善：
1. 每劑次100元行政費補助仍有不足應再予增列
雖然將補貼從原先40元提高至100元，但診所在無法收取掛號費同時，還希望政府繼續調整補貼金額，讓基層院所能維持基本的營運開銷。
2. 盡快公布各層級醫院補助與獎勵基準
目前疫苗接種獎勵標準，要求院所每月達成至少1600劑，但對於院所而言，此一門檻卻並非他們能實際掌控，還需考量民眾選擇、各地疫苗配送速度等因素，若受其他原因影響而無法達標，診所將只能獲得每劑200元的極低補貼，甚至不及其他一般疫苗，恐將影響基層協助接種的意願。
3. 調整後方案均應溯及適用
地方診所響應政府政策，投入人力協助疫苗接種、暫停收取掛號費已有一個多月，政府卻遲遲不願正視補貼不足的問題，造成醫護只能自行吸引虧損，如今調整行政費用補貼，還望政府能溯及適用，降低基層的虧損壓力。
4. 即刻發放補貼與減少行政流程
對於補助和獎勵，指揮中心應簡化一切申請和發放程序，立即撥付院所應得的各項費用，填補院所在疫苗接種上的辛勞付出。畢竟在疫情當下，行政費補助、處置費與各項獎勵，都是基層診所維持運作的重要收入。
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