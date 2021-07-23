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簡化程序並提升疫苗接種補貼　張育美：政府別再虧待醫護

▲張育美為醫護發聲，希望中央能簡化程序並提升疫苗接種補貼。（圖／張育美服務處提供）
▲張育美為醫護發聲，希望中央能簡化程序並提升疫苗接種補貼。（圖／張育美服務處提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-23 13:16:25

國民黨不分區立委張育美今（23）日發出新聞稿指出，為了對抗疫情和期望盡早恢復正常生活，世界各國都在加速疫苗接種速度，台灣也不例外。但相比歐美各國和日本，我國衛福部卻讓醫界有背叛與不被尊重的感受，不僅疫苗接種補貼費用遠遠不及他國，不溯及發給和不允許收取掛號費的決策，更是「吃人夠夠」！

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張育美表示，從公開數據來看，鄰近的日本政府為了提高疫苗接種率，醫療院所達成若「每日接種50劑以上」目標，診所可獲得每劑折合最高1800元台幣的疫苗補貼費用；在美國、政府每劑給付的補貼，約等於1100元台幣，英國也有409元台幣的水準。

反觀台灣衛福部公告的最新調整方案，包含每劑疫苗作業費100元、補助100元，外加每月1600劑達標後，給予總額最高6萬台幣的獎勵。平均診所每劑疫苗至多也只能領取237.5元台幣的補貼，遠不及歐美國家或日本的一半。

▲張育美表示，台灣診所平均每劑疫苗至多只能領取237.5元台幣的補貼，遠不及歐美國家或日本的一半。（圖／張育美服務處提供）
▲張育美表示，台灣診所平均每劑疫苗至多只能領取237.5元台幣的補貼，遠不及歐美國家或日本的一半。（圖／張育美服務處提供）
 

張育美強調，在大型醫院實施醫療降載、地方診所響應提高施打率政策，協助政府營業並提供接種服務，卻被要求不得收取掛號費，此舉如同要求醫護為施打政策犧牲奉獻。

張育美在此提出四點意見，懇請指揮中心採納改善：

1. 每劑次100元行政費補助仍有不足應再予增列

雖然將補貼從原先40元提高至100元，但診所在無法收取掛號費同時，還希望政府繼續調整補貼金額，讓基層院所能維持基本的營運開銷。

2. 盡快公布各層級醫院補助與獎勵基準

目前疫苗接種獎勵標準，要求院所每月達成至少1600劑，但對於院所而言，此一門檻卻並非他們能實際掌控，還需考量民眾選擇、各地疫苗配送速度等因素，若受其他原因影響而無法達標，診所將只能獲得每劑200元的極低補貼，甚至不及其他一般疫苗，恐將影響基層協助接種的意願。

3. 調整後方案均應溯及適用

地方診所響應政府政策，投入人力協助疫苗接種、暫停收取掛號費已有一個多月，政府卻遲遲不願正視補貼不足的問題，造成醫護只能自行吸引虧損，如今調整行政費用補貼，還望政府能溯及適用，降低基層的虧損壓力。

4. 即刻發放補貼與減少行政流程

對於補助和獎勵，指揮中心應簡化一切申請和發放程序，立即撥付院所應得的各項費用，填補院所在疫苗接種上的辛勞付出。畢竟在疫情當下，行政費補助、處置費與各項獎勵，都是基層診所維持運作的重要收入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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