從天而降跳進旗山天后宮行竊　蜘蛛大盜摔傷地上打滾40分

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黃嫌表示，因為他居無定所、肚子餓，又沒錢可以花，日前經過天后宮時，看見功德箱擺放在大門入口處，便起歹念，趁夜深人靜時，從天后宮後方利用變電箱的高度爬上屋簷，一路攀爬進入天后宮內，再利用預備好的螺絲起子，撬開廟裡三處功德箱的鎖頭，竊取裡面的紙鈔。
天后宮朱姓廟祝表示，因為去年也曾經發生香油錢遭竊事件，所以廟方不僅補強監視器畫面，還加裝紅外線感應，夜晚寺廟關門時，只要有人或物品經過，就會觸動保全系統，所以當他收到警鈴通知時就隨即報案，通知警方一起趕往現場。
經警方調查，黃嫌利用變電箱攀爬進入廟內，要從屋頂跳下大廳時，不慎滑落摔傷掉進宮廟中庭，在地板上躺了40多分鐘才開始行竊，先偷取櫃台上的平安符吊飾以及寺廟內3處功德箱裡的香油錢（得手近8萬元）、平安符數十個及宮廟小包包後，再利用廟方的桌椅層層堆疊，沒想到攀爬至屋頂上欲離開時，就被警方及廟祝發現，當場人贓俱獲。
據悉，黃嫌跌落翻滾時，第一次觸動紅外線，廟祝並無發現異狀，直至凌晨近3點犯嫌第二次觸動紅外線，廟祝發現犯嫌身影始通報警方，經警方清查，黃姓慣竊光是在旗山分局轄區就已犯過其他4起竊盜案，因黃嫌目前居無定所，並有重覆再犯之虞，為免黃嫌交保後恐持續再犯，警方協請旗山區大德里里長製作社區居民聲明書後，隨案將黃嫌移送橋頭地檢署建請聲押，並於昨日晚間9點50分經橋頭地院裁定羈押獲准。