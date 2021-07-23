高端疫苗超過8成被退貨？食藥署護航：並非事實

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食藥署也在今天下午發布新聞稿，強調目前高端公司之50 L製程抗原，除前兩批次修飾化程度較2 L製程抗原稍高，因此要進行製程放大比較測試等作業，後續50 L製程生產之產品已證明與2 L製程特性分析具一致性，特定媒體報導的82%成品遭退貨並非事實。
此外，食藥署強調，所有疫苗於放行前，均需經過食藥署檢驗外觀、pH值、鑑別、無菌試驗、細菌內毒素、總蛋白含量、異常毒性試驗、抗原含量、效價測定等項目，完成檢驗封緘以確保品質及安全無虞，才可放行。
另外針對國產疫苗審查遭質疑，食藥署也重申，過程無行政瑕疵，審查委員遴選過程，5月份兩場專家會議，主旨在討論國產疫苗療效評估方法，該二場會議委員名單不同，主要係因議題目的不同外，亦考量利益迴避情形而調整。而在110年7月18日召開的高端新冠肺炎疫苗審查會議，因屬個案審查，且為求慎重，本署廣邀化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家，並排除需利益迴避情形。所有出席專家委員均依其專業與獨立性進行審查，並於會中充分自由的表達意見。食藥署再次重申，並無外界指稱刻意撤換委員情事。
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