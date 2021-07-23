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高端疫苗超過8成被退貨？食藥署護航：並非事實

▲中央流行疫情指揮中心研發組副組長、也是衛福部食藥署長吳秀梅宣布，日前核准高端新冠疫苗專案製造。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心研發組副組長、也是衛福部食藥署長吳秀梅宣布，日前核准高端新冠疫苗專案製造。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-23 14:02:25｜2021-07-23 14:02:35

國內本土疫情持續延燒，國產疫苗的生產也如火如荼的進行中，高端疫苗日前才通過緊急使用授權(EUA)申請，讓衛福部核准專案製造新冠疫苗，但就在高端要擴大產能的時候，有媒體報導指出，數據偏差太多，有高達8成的疫苗被退貨。

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對此，高端疫苗也緊急在今（23）天上午發出聲明澄清，其中包含：報導內容陳述50L產能規模只有8.8萬劑、82%遭退貨品質堪憂、抗原品質偏差大、200L製程放大全軍覆沒等資訊，都屬不實資訊。

食藥署也在今天下午發布新聞稿，強調目前高端公司之50 L製程抗原，除前兩批次修飾化程度較2 L製程抗原稍高，因此要進行製程放大比較測試等作業，後續50 L製程生產之產品已證明與2 L製程特性分析具一致性，特定媒體報導的82%成品遭退貨並非事實。

此外，食藥署強調，所有疫苗於放行前，均需經過食藥署檢驗外觀、pH值、鑑別、無菌試驗、細菌內毒素、總蛋白含量、異常毒性試驗、抗原含量、效價測定等項目，完成檢驗封緘以確保品質及安全無虞，才可放行。

另外針對國產疫苗審查遭質疑，食藥署也重申，過程無行政瑕疵，審查委員遴選過程，5月份兩場專家會議，主旨在討論國產疫苗療效評估方法，該二場會議委員名單不同，主要係因議題目的不同外，亦考量利益迴避情形而調整。而在110年7月18日召開的高端新冠肺炎疫苗審查會議，因屬個案審查，且為求慎重，本署廣邀化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家，並排除需利益迴避情形。所有出席專家委員均依其專業與獨立性進行審查，並於會中充分自由的表達意見。食藥署再次重申，並無外界指稱刻意撤換委員情事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
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你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
25%75%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
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75.98%24.02%
2021-07-21-2021-07-24
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