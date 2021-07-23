高端疫苗超過8成被退貨？食藥署護航：並非事實

國內本土疫情持續延燒，國產疫苗的生產也如火如荼的進行中，高端疫苗日前才通過緊急使用授權(EUA)申請，讓衛福部核准專案製造新冠疫苗，但就在高端要擴大產能的時候，有媒體報導指出，數據偏差太多，有高達8成的疫苗被退貨。

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