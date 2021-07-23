入住中市防疫旅館不乾淨無法更換 盧秀燕：絕不容許發生
台中市一名工程師住進一家居家檢疫替代所，房內床單與地毯上有之前住客的長頭髮，不僅頭髮散落滿地，還有指甲屑，廁所散發異味，環境相當髒亂，向旅館反映房間不乾淨，無法更換。今(23)日市長盧秀燕視察非營利幼兒園開園前防疫整備措施受訪指出，市府核准旅館成立居家檢疫替代所，須符合多項條件，其中為落實防疫，環境清潔衛生為最起碼的要求，因此絕不容許此情形發生。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-23 14:22:41
盧秀燕今視察安和非營利幼兒園開園前防疫整備措施，會後受訪指出，市府核准旅館成立居家檢疫替代所，須符合多項條件，其中為落實防疫，環境清潔衛生為最起碼的要求，因此絕不容許此情形發生，昨日已指示觀旅局深入了解，若無法做好防疫清潔及落實環境衛生，不排除取消該旅館作為居家檢疫替代所的資格。
此外，盧秀燕也感謝近兩個月來兢兢業業的居家檢疫替代所工作人員，他們需承擔健康風險來為隔離中的民眾服務，因此她對絕大部分的人都予以肯定，針對少部分無法遵守規定者，會考慮解除其資格。
觀旅局說，為確保台中市居家檢疫替代所落實防疫措施，該局每個月與衛生局、民政局、教育局及勞工局等單位進行聯合查核，查核業者是否依照中央流行疫情指揮中心公佈防疫旅宿因應指引規範，落實門禁管制丶清潔消毒作業、送餐流程、房務整理、垃圾清運等事項，若發現尚需改善部分，即予以輔導改善完成。
觀旅局將盡速聯合稽查並加強查核頻率，若查獲確實未依防疫旅宿因應指引規範落實房務整理及清潔消毒，將限期改善，如逾期仍未改善，將廢止其居家檢疫替代所資格。