台中葳格力挺醫護 「感謝有您」分贈5醫院防疫物資

▲台中葳格國際學校力挺第一線醫護人員，分贈5醫院大批口罩、防護衣等防疫物資。（圖／葳格提供）
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▲台中葳格國際學校力挺第一線醫護人員，分贈5醫院大批口罩、防護衣等防疫物資。（圖／葳格提供）
記者金武鳯/台中報導
2021-07-23 14:42:15
「感謝有您！」疫情趨緩，葳格國際學校師生感謝第一線醫護人員辛勞，集結葳格家長會、寶麗金餐飲集團力量，購置3萬片口罩、1千個防護面罩及500個N95口罩、100件防護衣；另寶麗金特製200個防疫餐盒，小學部師生更親手製作感恩卡片，連日來分送台中榮總等5家醫院，化感謝心意為具體行動，讓第一線抗疫人員擁有更堅實防護配備。
葳格國際學校在家長委員會、寶麗金餐飲集團大力相挺下，連日來接力將30000片小葳豹口罩、1000個防護面罩、500個N95口罩、100件防護衣、及寶麗金特製200個營養滿分的防疫餐盒，分送至台中榮總、臺安醫院、國軍臺中總醫院、中國醫及台中醫院等5家醫院，不僅為醫護人員添置充足的防疫配備，更要讓醫護人員享用豐盛餐點，暖心也暖胃。 ▲ 台中葳格力挺第一線醫護人員，前往台中榮總贈送大批防疫物資。（圖／葳格提供）
葳格中學校長張祝芬表示，為感謝防疫人員長達三個月來無私奉獻，也為台灣民眾加油打氣，小學部北屯校區師生，自發性手繪卡片為醫護打氣。在送出去的感恩卡片中，除了標示「let wipe out virus together！」(讓我們一起消滅病毒！)，還以童趣畫風彩繪出防疫期間的醫病日常，包括醫護人員整日忙碌看診、注射疫苗等等，以童稚心聲傳達對抗疫英雄深深的感謝，有醫護人員收到卡片，備感溫馨，竟然一秒噴淚。
▲台中葳格國際學校教職員工已全部完成接種，為迎接開學日做好萬全準備。（圖／葳格提供）
張祝芬說，因為有第一線醫護人員守護台灣，在這場防疫戰爭中，疫情終能趨緩，7月27日起疫情警戒也將降級，象徵台灣終於迎向解封曙光！而葳格國際學校教職員工不僅全都完成疫苗施打，在防疫近3個月來，也做好萬全準備，以迎接開學日，和學生們歡喜相聚！