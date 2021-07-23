《財富老司機》大概率成功思維 如何成為職場勝利組？
國內5月中疫情延燒，影響不少產業與企業，進而暫緩、延後徵才，而每年6月後正值新鮮人求職旺季，所幸近來疫情有稍微緩解的現象，三級警戒也即將適度降級，對於進入職場前後的正確心態與遠瞻思維該如何建立？由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩持續開啟遠端模式，將進一步探討「求職的前瞻性思考」。
財經中心/綜合報導
2021-07-23 21:00:00
首先彭懷恩指出，當找到一個工作，要成為職場中的勝利組，要有怎麼樣的思維與策略呢？對此，黃群仁解釋所謂的工作勝利組，清楚的定義為個人在工作裡面的位階跟重要性很高，以及實際上表現出來的收入，要能夠讓自己滿意。那從定義假設想要得到高薪，回頭用討論方法的角度來講，那就是「你一定要是高手」，一定是在市場上面覺得你很重要，才會給你好的薪水跟委任較好的職位，那麼很清楚的事情就是，要怎麼尋找到「職業甜蜜區」。
黃群仁進一步提到，想要找自己的市場職業的甜蜜區，可以用3個大元素結合，第一個是市場的需要，而你剛好能夠提供市場上的需要，那就會有非常好的機會，所以常常有人在說在工作裡面最幸運的事情是找到好的行業、進到好的公司，然後跟到一個好的主管，所以這件事情就是所謂的市場上的需要。
不過黃群仁也強調，並非市場上需要你，就等於能夠得到高薪，還得注意是在哪一個產業上，以及是否與自己的天賦相輔相成。最後一部分，就是市場、天賦俱備，內心裡面更要有熱情，千萬不要因為工作，就覺得你正在對抗全世界，只是為了錢，沒有興趣沒有熱情，一點點工作的動機都沒有，這樣就會離甜蜜越來越遠。
找到職業的甜蜜點後，才有辦法從原來的工作者變成準備要進入管理者的位置，彭懷恩補充，在職場上首先一定要有特殊專長，再來是要能夠帶團隊，而且業界也承認你能帶團隊，第三就是要有貴人，如何讓貴人能夠賞識自己，成為有被挖角的價值，會是決定是否成為工作勝利組最後的一大關鍵。