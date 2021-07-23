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黃育仁改革派取東元3董事　盼理性溝通、挺邱純枝任董座

▲東元股東會23日登場，改革派取得3席董事，成為新任董事之一的黃育仁表示符合預期目標。（圖／菱光科技公司提供）
▲東元股東會23日登場，改革派取得3席董事，成為新任董事之一的黃育仁表示符合預期目標。（圖／菱光科技公司提供）

記者許家禎／台北報導

2021-07-23 15:08:42｜2021-07-23 15:09:37

東元集團會長黃茂雄與黃育仁父子大戰經營權之爭，今（23）日東元股東會登場，最終公司派大勝當選8席，包括4席董事與4席獨董，至於黃育仁的改革派則拿下3席董事，獨董全軍覆沒。為此，黃育仁表示有達到預設的目標，獨董沒有拿下比較可惜。至於未來有可能和父親、邱純枝董座和解嗎？或與華新麗華與寶佳合作？他則回應不排除任何可能性，也會與父親與邱和解，朝建立好的溝通管道為主。

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對於此次董事會改革派拿下3席，東元集團會長黃茂雄的兒子、同時也是菱光董事長黃育仁表示有達到預設目標，獨董未能拿下比較可惜，但這也跟配票有關，原本就預期拿下董事的機率比較高。他感謝東元五大家族、阿嬤（東元阿嬤林明穱，東元起家五大家族之一）與外資的支持，他從原本辭掉東元常務董事、獨自一個人，到現在東元改革派的聲音被大家聽到，他非常感謝。

黃育仁表示，既然新的董事會已經成形，接下來要如何布局就是新經營團隊的新課題，希望能以公司最大利益，大家攜手合作開創新局，也希望紛擾能畫下句點，之前大家有所對立，現在應該要理性並朝化解的方向、建立更多溝通管道前進。「我做事會考慮身分，會以對東元和菱光的責任為最優先，至於大家見面尷尬與否，應該是其次了」。

黃育仁強調，拿到的3席得來不易，但跟之前東元董事會結構比已經非常不同，雖然沒有改革派獨董人選上榜，但他認為3席董事還是可以監督公司，公司不會忽視3席董事的聲音，認為3席董事的意見一定會被重視，而當選的4位獨董，他覺得獨立性高，都是具有高度專業與好風評的人。

而外界關心，之前與父親黃茂雄和東元董座邱純枝對立，未來要如何相處？會有和解的機會嗎？為此，黃育仁表示，大家都有自由意志，談和解是可能的，只要雙方都願意。他坦言之前與父親對立，期間也許造成部分人士觀感不佳，未來都會朝化解的方向前進。

黃育仁之前曾批評邱純枝是「壞女人」，邱因此提告加重毀謗。針對這部分，黃育仁表示不打算繼續相關評論，未來會跟邱重新建立溝通管道。甚至他也表示自己支持邱純枝續任董事長，預估下午董事會邱任董事長應該沒有什麼問題。至於會不會與華新麗華與寶佳合作，黃則說不排除任何可能性。

另外，因為這次董事改選，黃育仁身上揹了許多官司，他說自己不擔心身上有多少官司，他比較擔心鈺叡公開收購菱光，以及安富國際收購東友等事情，包括雙方反制，以致於菱光或是東友無法正常進行該有的議事會議而影響營運。但他也強調，對菱光的防守是有保握的，只是現階段不便透露反制方法，要大家拭目以待。

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