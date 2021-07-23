東京奧運今開幕！民進黨推影片、IG濾鏡挺台灣隊

第32屆東京奧林匹克運動會即將今（23）日晚間開幕，民進黨為感謝日本援贈台灣疫苗的友好情誼，特別推出《謝謝日本・東奧加油》影片，力挺東京奧運，另也同步發表「在家追賽事，力挺台灣隊」IG應援濾鏡，並且透過總統蔡英文以及民主進步黨的官方LINE帳號提供台灣選手賽程表，要邀請全國民眾在疫情下，一起在家替英勇的台灣代表隊加油！
記者黃宣尹／台北報導
2021-07-23 15:10:19｜2021-07-23 15:19:17
民進黨發言人謝佩芬表示，在《謝謝日本・東奧加油》影片裡，民進黨以一封「影像的感謝函」為概念，呈現台日雙方在許多關鍵時刻展現互相支持的行動，也藉此感謝日本於疫情期間捐贈台灣疫苗，體現了本屆奧運主題口號「United by Emotion」的情感連結，表達兩國溫暖互助的情誼。影片也特別加註中日文字幕，並準備有中文和日文發音的旁白版本，希望能讓日本友人感受來自台灣滿滿的祝福。
民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，受疫情影響，雖然本次奧運無法像過往有戶外大型轉播、實體加油活動，可供民眾參與，但希望用更多有創意的方式，讓民眾體會在家看奧運也可以同樣熱血。民進黨也因此特別推出「在家追賽事，力挺台灣隊」IG應援濾鏡和台灣選手賽程表，號召年輕朋友以遵守防疫規範的方式，一同關注本屆奧運賽事，替台灣代表隊選手加油打氣。
蔡英文近日也持續透過IG，與代表我國出征的運動員互動打氣。蔡英文於羽球球后戴資穎IG中留言表示，「看到你們練習的畫面，所有台灣人都很熱血，加油，期待看到你們精彩的比賽」，戴資穎也回應蔡英文，「謝謝總統，我們一定會加油的」；蔡英文也於羽球選手王齊麟的IG留言表示，「保持平常心、上了場就是全力拚！加油！」，王齊麟也回應，「謝謝總統的鼓勵」；網球名將盧彥勳、游泳代表隊的王星皓、黃渼茜、划船代表隊黃義婷等人也轉發蔡英文IG，全國團結，力拼東奧奪牌。