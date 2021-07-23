東京奧運今開幕！民進黨推影片、IG濾鏡挺台灣隊

第32屆東京奧林匹克運動會即將今（23）日晚間開幕，民進黨為感謝日本援贈台灣疫苗的友好情誼，特別推出《謝謝日本・東奧加油》影片，力挺東京奧運，另也同步發表「在家追賽事，力挺台灣隊」IG應援濾鏡，並且透過總統蔡英文以及民主進步黨的官方LINE帳號提供台灣選手賽程表，要邀請全國民眾在疫情下，一起在家替英勇的台灣代表隊加油！

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民進黨發言人謝佩芬表示，在《謝謝日本・東奧加油》影片裡，民進黨以一封「影像的感謝函」為概念，呈現台日雙方在許多關鍵時刻展現互相支持的行動，也藉此感謝日本於疫情期間捐贈台灣疫苗，體現了本屆奧運主題口號「United by Emotion」的情感連結，表達兩國溫暖互助的情誼。影片也特別加註中日文字幕，並準備有中文和日文發音的旁白版本，希望能讓日本友人感受來自台灣滿滿的祝福。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，受疫情影響，雖然本次奧運無法像過往有戶外大型轉播、實體加油活動，可供民眾參與，但希望用更多有創意的方式，讓民眾體會在家看奧運也可以同樣熱血。民進黨也因此特別推出「在家追賽事，力挺台灣隊」IG應援濾鏡和台灣選手賽程表，號召年輕朋友以遵守防疫規範的方式，一同關注本屆奧運賽事，替台灣代表隊選手加油打氣。