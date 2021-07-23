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特色疫苗施打站南美館二館首登場 打疫苗也有附加價值

▲黃偉哲於南美館二館感謝奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師洪俊聲至現場支援評估民眾施打COVID-19疫苗（圖／奇美醫院提供）
▲黃偉哲於南美館二館感謝奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師洪俊聲至現場支援評估民眾施打COVID-19疫苗（圖／奇美醫院提供）

記者林怡孜/台南報導

2021-07-23 15:11:44

今(23)日行政院長蘇貞昌宣布從7月27日~8月9日全國由3級降為2級警戒，民眾心底最深的渴望，就是早日回歸正常生活。台南為觀光都市，同時也是藝術與文化的重鎮，顧及疫苗施打量能和接種場所優質化，台南市擇定多處市民常去的文化藝術場所設置接種點，希望透過充滿藝術氣質的場域讓施打疫漸趨日常化。今(23)日在台南美術館二館設置施打站，市長黃偉哲特地前來視察，關心民眾施打疫苗的情況。

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黃偉哲表示，台南美術館是一個很厲害的施打點，民眾除了施打疫苗之外，還可順道浸淫在藝術的殿堂裡，市府一直積極的在增加疫苗的覆蓋率，但是也希望能兼顧民眾的身心，希望民眾在得到疫苗保護力之餘，也能在南美館放鬆心情。南市府也會努力將施打疫苗的站點多元化，來提高民眾施打疫苗的意願。7月25日也將在許石音樂圖書館設置施打站。

▲南美二館施打點結合醫療與藝術文化氣息，現場並播放志玲姐姐為民眾加油打氣的影片（圖／台南市政府提供）
▲南美二館施打點結合醫療與藝術文化氣息，現場並播放志玲姐姐為民眾加油打氣的影片（圖／台南市政府提供）
 

奇美醫學中心配合台南市政府接種疫苗計畫，支援南美館二館及許石音樂圖書館兩處藝文特色接種站，創全台之先，讓疫苗接種與美景藝文零距離；透過醫療、藝術及文化結合，撫慰人心。此外，本週日( 7月25日)奇美醫學中心院內也承接預計3,000多位教職員疫苗注射，加速疫苗覆蓋率！

今日的「台南美術館二館—跨域展演廳」全日預計服務500人，希望民眾前來接種疫苗的同時也能享受一下南美館內外的景緻，並享用館方提供的優惠活動，這個場次在第三輪開放登記半小時內即額滿的場次，也是這波特色疫苗施打站的首場，明天還有奇美博物館－台南都會公園以及星期日的許石音樂圖書館、蕭壠文化園區A3展館，歡迎民眾踴躍預約。

黃偉哲也提醒市民朋友，在完全解封前，民眾可能需要在解封及疫苗接種中併進，而在解封後的防疫新生活需面臨更多的挑戰，在後疫情期間並一步一步調適心情並持續走向原有的城市日常，回歸疫情前的型態。期待讓接種疫苗也能促進觀光和城市行銷，讓疫苗注射輕鬆愉悅並且貼近常民生活。

關鍵字
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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15%85%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.07%23.93%
2021-07-21-2021-07-24
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