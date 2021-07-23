特色疫苗施打站南美館二館首登場 打疫苗也有附加價值
今(23)日行政院長蘇貞昌宣布從7月27日~8月9日全國由3級降為2級警戒，民眾心底最深的渴望，就是早日回歸正常生活。台南為觀光都市，同時也是藝術與文化的重鎮，顧及疫苗施打量能和接種場所優質化，台南市擇定多處市民常去的文化藝術場所設置接種點，希望透過充滿藝術氣質的場域讓施打疫漸趨日常化。今(23)日在台南美術館二館設置施打站，市長黃偉哲特地前來視察，關心民眾施打疫苗的情況。
記者林怡孜/台南報導
2021-07-23 15:11:44
黃偉哲表示，台南美術館是一個很厲害的施打點，民眾除了施打疫苗之外，還可順道浸淫在藝術的殿堂裡，市府一直積極的在增加疫苗的覆蓋率，但是也希望能兼顧民眾的身心，希望民眾在得到疫苗保護力之餘，也能在南美館放鬆心情。南市府也會努力將施打疫苗的站點多元化，來提高民眾施打疫苗的意願。7月25日也將在許石音樂圖書館設置施打站。
奇美醫學中心配合台南市政府接種疫苗計畫，支援南美館二館及許石音樂圖書館兩處藝文特色接種站，創全台之先，讓疫苗接種與美景藝文零距離；透過醫療、藝術及文化結合，撫慰人心。此外，本週日( 7月25日)奇美醫學中心院內也承接預計3,000多位教職員疫苗注射，加速疫苗覆蓋率！
今日的「台南美術館二館—跨域展演廳」全日預計服務500人，希望民眾前來接種疫苗的同時也能享受一下南美館內外的景緻，並享用館方提供的優惠活動，這個場次在第三輪開放登記半小時內即額滿的場次，也是這波特色疫苗施打站的首場，明天還有奇美博物館－台南都會公園以及星期日的許石音樂圖書館、蕭壠文化園區A3展館，歡迎民眾踴躍預約。
黃偉哲也提醒市民朋友，在完全解封前，民眾可能需要在解封及疫苗接種中併進，而在解封後的防疫新生活需面臨更多的挑戰，在後疫情期間並一步一步調適心情並持續走向原有的城市日常，回歸疫情前的型態。期待讓接種疫苗也能促進觀光和城市行銷，讓疫苗注射輕鬆愉悅並且貼近常民生活。