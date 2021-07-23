COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

集會遊行、罷免等會議恢復舉辦　室內外人數限制一次看

▲指揮中心今（23）日宣布，如集會遊行、選舉罷免、社員大會等均可恢復舉辦，不過須遵守室內50人、室外100人規定。（示意圖／NOWnews資料照）
▲指揮中心今（23）日宣布，如集會遊行、選舉罷免、社員大會等均可恢復舉辦，不過須遵守室內50人、室外100人規定。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-23 15:15:33｜2021-07-23 15:18:10

指揮中心今（23）日宣布，27日至8月9日將調降疫情警戒標準至第二級，另外各部會可依指揮中心發布的通案性原則另訂指引，在團體召開會議，如集會遊行、選舉罷免、社員大會等均可恢復舉辦，不過須遵守室內50人、室外100人規定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心副指揮官陳宗彥說明內政相關降級指引，在團體召開會議部分，就依照室內50、室外100人規範舉行，集會和實體投票、選舉罷免均可進行，如果超過人數規範的會員大會，建議可以部分視訊、部分實體方式進行，如果無法符合規範則請各個社團暫緩舉辦。

另外，在國家風景區、國家公園等地規範，陳宗彥表示，在和交通部研商後，國家公園停車場上限調整至50%，另外也新開放了沙灘，但必須進行人流管制，室內場所則須採取單一出入口，其他則依照原本的防疫規範進行，露營區也全數開放，不過國家公園的山屋和保護區則維持關閉。

▲行政院今(23)日宣布全國疫情警戒7月27日起降至2級，並鬆綁部分措施（圖／內政部提供）▲
▲行政院今(23)日宣布全國疫情警戒7月27日起降至2級，並鬆綁部分措施。（圖／內政部提供）
 

▲▲行政院今(23)日宣布全國疫情警戒7月27日起降至2級，並鬆綁部分措施（圖／內政部提供）
▲行政院今(23)日宣布全國疫情警戒7月27日起降至2級，並鬆綁部分措施。（圖／內政部提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15%85%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.07%23.93%
2021-07-21-2021-07-24
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀