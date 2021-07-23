集會遊行、罷免等會議恢復舉辦 室內外人數限制一次看
指揮中心今（23）日宣布，27日至8月9日將調降疫情警戒標準至第二級，另外各部會可依指揮中心發布的通案性原則另訂指引，在團體召開會議，如集會遊行、選舉罷免、社員大會等均可恢復舉辦，不過須遵守室內50人、室外100人規定。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-23 15:15:33｜2021-07-23 15:18:10
指揮中心副指揮官陳宗彥說明內政相關降級指引，在團體召開會議部分，就依照室內50、室外100人規範舉行，集會和實體投票、選舉罷免均可進行，如果超過人數規範的會員大會，建議可以部分視訊、部分實體方式進行，如果無法符合規範則請各個社團暫緩舉辦。
另外，在國家風景區、國家公園等地規範，陳宗彥表示，在和交通部研商後，國家公園停車場上限調整至50%，另外也新開放了沙灘，但必須進行人流管制，室內場所則須採取單一出入口，其他則依照原本的防疫規範進行，露營區也全數開放，不過國家公園的山屋和保護區則維持關閉。
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