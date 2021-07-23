全球防疫新課題　疫苗覆蓋高為何疫情照爆

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● 為何有打疫苗仍會確診
有相當大比例感染COVID-19的人為無症狀患者，儘管疫苗能有效降低染疫後轉為重症的風險，但無法全然預防感染，這也意味許多打過疫苗者仍有確診或傳染給其他人的風險，然後形成社區內越多人確診、染疫風險越高的惡性循環。
● 3因素導致疫苗覆蓋出現破口
一是病毒本身。病毒持續突變為更具傳染性，也更易躲過施打疫苗或痊癒者的免疫防護。這些適應力更佳的變異株流竄全球，讓疫情更難遏止。
二是疫苗環節。研究人員表示欲達最大防護，有賴完整接種，這通常指的是間隔2週到12週施打兩劑，取決不同廠牌。接種後體內仍需時間產生防護效果，多半是第2劑接種後兩週。但疫苗效果有受製造過程出問題、儲放與管理不善而削弱的可能。
三是個體反應差異。即便效果最好的疫苗，也無法保證百分百免疫，有些人可能激發不出充足抗體與殺死病毒的T細胞，尤其年長者與免疫功能不全者。但縱使免疫功能良好者，疫苗防護仍會隨時間而下降，只是目前研究人員尚不確定時間多快。
● 疫苗防護破口愈發頻繁
美國疾病管制暨預防中心（CDC）自5月起已停止追蹤所有接種疫苗後仍確診的病例，許多疫苗接種普及的國家，例行監測篩檢也放緩。
「紐約時報」指出，美國奧克拉荷馬州一場婚禮導致15名接種過疫苗的賓客確診；喧鬧的7月4日國慶活動也將病毒從麻薩諸塞州普羅文斯敦（Provincetown）傳播到全美數十個地方，有時是完整接種疫苗者所散播。
以色列在今年初的疫苗施打率居全球之冠，但到4月底已通報近400起完整接種疫苗者仍住院的案例，當中234人重症、90人病故。深入研究這些打過疫苗仍染疫住院者後，發現當中將近一半有高血壓、糖尿病與心臟疾病等慢性病而導致重症風險升高，以及醫療條件不佳削弱免疫系統。
● 如何看待COVID-19疫苗效果
目前使用的各款COVID-19疫苗，臨床試驗時的效力從50%到95%不等。然而疫苗在現實使用時的療效（effectiveness），與控制條件研究下得出的功效（efficacy）不盡相同。就算同一支疫苗，因含括人口、時間點與方式不同，療效與功效也會呈現多樣。
影響疫苗防護力的因素很多，包括目前的變異病毒株，以及防疫社交和公衛措施的落實程度。
● 紐時：疫苗不是金盾牌
紐時指出，疫苗在防止轉為重症與病故效果顯著，但不代表是對付COVID-19的金盾牌。
美國總統拜登政府最高防疫顧問佛奇（Anthony S.Fauci）今天在一場新聞簡報表示，出現感染破口不應被視為疫苗無效，「這絕不意味疫苗不成功。疫苗的成功是立基於防止生重病」。
貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）遺傳學家潘塔加尼（Kristen Panthagani）表示，衛生官員們應幫助大眾了解疫苗真正目的，「疫苗功效不是百分之百，從來不是，也不應期待COVID-19疫苗完美，這是過高的期望值」。
有鑑很多國家都出現疫情復燃，一些科學家表示，現在打過疫苗者該考慮在室內與人多場合（像購物中心與音樂廳）戴口罩。美國CDC目前只建議未施打疫苗者戴口罩。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1100723