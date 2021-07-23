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微解封vs.降二級　到底哪裡不一樣？

▲指揮中心公布先前微解封及27日起疫情警戒降至2級的比較。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲指揮中心公布先前微解封及27日起疫情警戒降至2級的比較。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者張志康/綜合報導

2021-07-23 16:03:45

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，自7月27日起，全國疫情警戒降至2級管制，也有限度開放相關的限制。但對於民眾來說，降至2級後，出門仍需全程佩戴口罩，與先前公布的「適度鬆綁」或稱「微解封」有什麼不一樣？

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簡單來說，3級警戒和2級警戒最大的差別，在於群聚的定義。原先3級警戒時，集會活動人數上限為室內5人、室外10人，待降至2級警戒後，活動人數上限便放寬十倍為室內50人、室外100人。

另外，在戶外活動部分，先前的微解封，包括遊樂園、風景區，都限制僅能容納最大乘載量4成的人流。夜市也在限制容留人數管理的前提下容許開放，國家公園則是山屋不開放。

27日疫情警戒降至2級後，除無法全程配戴口罩的水域活動原則不開放外，山屋營地則依主管機關規定，以降載方式開放，或是選擇不開放。其餘都在全程佩戴口罩的前提下，予以開放。

而室內場館方面，先前的微解封僅有限度開放美術館、博物館、電影院、社教機構、文化中心等。自27日起，則是開放觀眾入場、開放會議進行，但仍需符合營業場所及公共場域人流控管或總量管制。

當然，民眾最有感的，應該是學校等教育設施的開放。自7月27日起，幼兒、托嬰、課後輔導、補習班可適度開放，高中以下運動團隊也可返校訓練。對於學生家長來說，就可以將孩子送到安親班或課輔班去了。

在餐飲業方面，微解封時，指揮中心指出有條件開放內用，但在各地方政府的堅持下，除澎湖外，均禁止內用。但自27日起，指揮中心表示婚宴、超商及賣場內用區均開放。

至於在民俗宗教相關規定方面，指揮中心宣布僅開放普渡、公祭活動，但繞境、進香等活動，仍然不開放。

再來則是對於國內旅遊的相關規定，先前微解封時，指揮中心宣布開放9人以下的旅遊。27日起，則開放50人以下團體旅遊。

關鍵字
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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15%85%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.07%23.93%
2021-07-21-2021-07-24
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