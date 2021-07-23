微解封vs.降二級　到底哪裡不一樣？

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，在戶外活動部分，先前的微解封，包括遊樂園、風景區，都限制僅能容納最大乘載量4成的人流。夜市也在限制容留人數管理的前提下容許開放，國家公園則是山屋不開放。
27日疫情警戒降至2級後，除無法全程配戴口罩的水域活動原則不開放外，山屋營地則依主管機關規定，以降載方式開放，或是選擇不開放。其餘都在全程佩戴口罩的前提下，予以開放。
而室內場館方面，先前的微解封僅有限度開放美術館、博物館、電影院、社教機構、文化中心等。自27日起，則是開放觀眾入場、開放會議進行，但仍需符合營業場所及公共場域人流控管或總量管制。
當然，民眾最有感的，應該是學校等教育設施的開放。自7月27日起，幼兒、托嬰、課後輔導、補習班可適度開放，高中以下運動團隊也可返校訓練。對於學生家長來說，就可以將孩子送到安親班或課輔班去了。
在餐飲業方面，微解封時，指揮中心指出有條件開放內用，但在各地方政府的堅持下，除澎湖外，均禁止內用。但自27日起，指揮中心表示婚宴、超商及賣場內用區均開放。
至於在民俗宗教相關規定方面，指揮中心宣布僅開放普渡、公祭活動，但繞境、進香等活動，仍然不開放。
再來則是對於國內旅遊的相關規定，先前微解封時，指揮中心宣布開放9人以下的旅遊。27日起，則開放50人以下團體旅遊。