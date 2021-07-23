高端疫苗量產良率不到兩成？陳時中：這是生產端的事

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而陳時中被問及此事說：「我沒有說很清楚啦！」但基本上在疫苗從小量到擴大生產，在製程上廠商都會對每一批次的疫苗進行確效檢驗，那工廠在生產的過程中當然會有良率的問題，不過這是生產端要去努力的，包含如何管理、提升良率，「作為主管機關我們只負責檢驗高端交上來的產品檢驗，完成封緘程序。」
而高端在上午也駁斥相關消息，高端聲明表示，媒體臆測有關生產良率及每批產能等數字全然錯誤，非疫苗生產專業人士，不要以來路不明、內容不符現況的資訊，進行不實陳述，意圖影響國人對國產疫苗信心。
高端好不容易取得EUA，但似乎在生產工作踢到鐵板，國產疫苗還沒開打，但中央已經著手採購次世代疫苗，陳時中指出，在採購次世代疫苗方面還在多方探詢，不過mRNA這類的疫苗購買的數量不算少，對於其他有不同機轉作用的疫苗，或是可能有發展的廠牌都在持續聯繫。
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