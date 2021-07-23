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高端疫苗量產良率不到兩成？陳時中：這是生產端的事

▲媒體今（23）日報導指出，高端送交食藥署審查的疫苗超過8成遭「退貨」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲媒體今（23）日報導指出，高端送交食藥署審查的疫苗超過8成遭「退貨」。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-23 16:05:37｜2021-07-23 16:13:12

高端疫苗好不容易等到中央的緊急授權許可，不過有媒體今（23）日報導指出，在送交食藥署審查的疫苗超過8成遭「退貨」，規模量產踢鐵板，指揮中心指揮官陳時中被問及此事表示，自己並沒有很清楚，不過疫苗的良率、確效是高端需要把關精進的，中央是管理單位，只負責檢驗、進行封緘。

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高端疫苗遭媒體報導有82%遭食藥署退貨，品質堪憂，而食藥署則表示，內部資料流出後，恐讓外界惡意解讀，影響民眾對疫苗的信任與信心，稍晚會再發稿說明，不過開放施打的疫苗一定符合標準。

而陳時中被問及此事說：「我沒有說很清楚啦！」但基本上在疫苗從小量到擴大生產，在製程上廠商都會對每一批次的疫苗進行確效檢驗，那工廠在生產的過程中當然會有良率的問題，不過這是生產端要去努力的，包含如何管理、提升良率，「作為主管機關我們只負責檢驗高端交上來的產品檢驗，完成封緘程序。」

而高端在上午也駁斥相關消息，高端聲明表示，媒體臆測有關生產良率及每批產能等數字全然錯誤，非疫苗生產專業人士，不要以來路不明、內容不符現況的資訊，進行不實陳述，意圖影響國人對國產疫苗信心。

高端好不容易取得EUA，但似乎在生產工作踢到鐵板，國產疫苗還沒開打，但中央已經著手採購次世代疫苗，陳時中指出，在採購次世代疫苗方面還在多方探詢，不過mRNA這類的疫苗購買的數量不算少，對於其他有不同機轉作用的疫苗，或是可能有發展的廠牌都在持續聯繫。

▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
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