小戴事件執政黨火速道歉？快析：年輕人選票得罪不起

近日我國東奧選手搭乘經濟艙事件鬧得沸沸揚揚，執政黨在輿論壓力下火速出面道歉。QuickseeK快析輿情資料庫今 (23) 在臉書粉專上針對此事發生後的輿論做出了分析。
新頭殼newtalk
2021-07-23 20:08:04
首先，「透過Quickseek快析情報數據庫，從網路負面聲量比對。首先比較上半年，執政黨面對的幾次重大事件，包含太魯閣事件、513大停電、校正回歸和東奧經濟艙事件，結果這次事件總聲量只排名第四，排名在前的分別是校正回歸、太魯閣事件和513大停電。」
輿情資料庫進一步探究原因分析 :「從數據上顯示經濟艙並不是最嚴重的事件，但總統蔡英文和副總統賴清德，卻選擇在第一時間跳出來道歉，行政院長蘇貞昌也發表要追究責任的談話，為什麼是這樣呢？」而分析得出了一種可能 :「有此一說是，運動競賽項目向來是代表年輕人的世界，得罪不起。」
關於在執政黨火速道歉後是否能挽回網路聲量? 輿情資料庫給出了肯定的答案。他們根據數據進一步分析道:「蔡英文總統和蘇貞昌院長，事件次日的負面聲量分別下降60%和74.6%，十分明顯，情緒P/N值則是蔡英文總統從0.17上升到0.22，蘇貞昌院長則從0.11大幅升到0.23」
可見火速道歉是有其成效的，網友給予正面回饋，執政黨也緩解了一場風暴。
新聞來源為Newtalk 新頭殼