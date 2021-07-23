高端疫苗超過八成被退貨？!柯文哲：衛福部應出來講清楚
國產高端疫苗日前才獲得食藥署緊急使用授權(EUA)，但遭媒體爆料高端投產的兩批疫苗超過8成被食藥署退貨。對此，台北市長柯文哲呼籲衛福部應該出來說清楚，他也認為高端疫苗10月才要二期解盲，7月就拿到EUA的過程很奇怪。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-23 17:05:54｜2021-07-23 17:06:50
北市府今日舉行防疫計記者會，媒體詢問高端疫苗被退貨是否是中央急於開放施打國產疫苗所致，柯文哲說，這種事情沒有預設立場，講清楚就好，所以開放政府、全民參與、公開透明，這是一種執政價值，這種事情衛福部出來講清楚，到底有或沒有、情況怎麼樣，「我相信國人還是會支持國家生技產業」，就誠實地講到底怎麼回事，國人自然會有所判斷。
針對政府宣布採購3600萬劑疫苗，是否等於宣告國產疫苗已死?柯文哲說，疫苗的事情他不想再多說什麼，重點不是買，是買到，買了要進到台灣，打到國人手臂、身體才有用。
媒體詢問高端疫苗10月底才要二期解盲，但蔡政府卻趕在8月供國人施打議題，台北市長柯文哲23日下午表示，這就很奇怪，如果10月才要二期解盲，為什麼現在會拿到EUA？這到底怎麼回事？這東西要講清楚說明白，「像這種題目我就看不懂，10月才要二期解盲，為何7月就給EUA」。
根據高端在6月10日公告，今年4月28日完成所有受試者第二劑疫苗接種，若在加上6個月追蹤期，全體解盲約在10月底。
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