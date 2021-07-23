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批王必勝沒貢獻惹議！柯文哲：還是感謝他、但心中氣不過

▲昨日在廣播節目批醫福會執行長王必勝沒貢獻惹議，台北市柯文哲今日認錯，表示還是要感謝他。(圖／北市府提供)
▲昨日在廣播節目批醫福會執行長王必勝沒貢獻惹議，台北市柯文哲今日認錯，表示還是要感謝他。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-23 17:27:12｜2021-07-23 17:29:19

月初環南市場及北農疫情爆發後，中央流行疫情指揮中心和北市府成立聯合前進指揮所解決疫情，沒想到台北市長柯文哲昨日接受廣播專訪卻不認醫福會執行長王必勝的協助，竟稱王必勝「沒貢獻」，引起各界撻伐。柯文哲今（23）日改口說：「我錯了！人家來幫忙，我們就說感恩就好」，並強調自己和王必勝是好友、對方也是好人，不是針對他，仍要和他說謝謝。

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北市府今日防疫記者會上，柯文哲被問到質疑王必勝沒貢獻一事，他表示，昨天回去自己反省過，「我錯了！人家來幫忙，我們就說感恩，還囉哩叭唆講一大堆幹什麼，只是我這人個性就是藏不住表情，心中氣不過。」

柯文哲解釋，當時萬華感染，好不容易控制到一半，疫情趨緩好轉時，突然一個回馬槍爆發北農、環南市場群聚感染，當然他是醫療專業，給他一、兩天會發現問題所在，但後來發現跨縣市疫調有問題。柯進一步說明，當時以居住所在地縣市政府當主要疫調機關，寫疫調報告，結果發現北農、環南市場高達2/3的案例戶籍不在台北市，是在新北市，等到做好疫調傳中央，再等中央傳回來時已經慢2天，這兩天當中不曉得傳染多少人。

柯文哲指出，發現跨縣市疫調系統問題就要去解決，後來他馬上用非正式管道提名聯合醫院副總院長璩大成擔任疫調小組組長，因為他太太是新北市衛生局長，確保兩邊資料互通有無、很迅速，疫情其實很快就控制。

柯文哲表示，疫情最緊張、戰爭最激烈時，媒體上說中央要接管，他心裡想說怎麼可能、這要怎麼接管？後來又出現成立聯合前進指揮所，還有幾個禮拜前最有名「環南市場記者會」，後來才知道原來是要開記者會，不是要開會。

柯文哲強調，和王必勝認識很多年，是醫界好朋友，他是好人，我沒有針對他，還是要跟他說謝謝，「我的缺點我回去會改進，常常不高興就直講，這個我回去會改進」

柯文哲認為，不過對老百姓來講，疫情可以控制最重要，既然整個批發市場疫情已控制，其他不重要的事就算了，這是他個人要回去檢討、修養還要再進步一點。

▲北市宣布727後開放場所。(圖／北市府提供)
▲北市宣布727後開放場所。(圖／北市府提供)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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