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藝文表演重新揭幕！文化部降級指引措施一次看

▲指揮中心今（23）日宣布27日起，文化部同步公布放寬表演場館開放觀眾入場。（示意圖／NOWnews資料照）
▲指揮中心今（23）日宣布27日起，文化部同步公布放寬表演場館開放觀眾入場。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-23 17:14:52

指揮中心今（23）日宣布27日起，調降疫情警戒標準為二級，文化部同步公布放寬表演場館開放觀眾入場，採間隔座、梅花座或其他保持適當距離的安排，展覽場館每一時段不受100人上限，開放戶外活動、演出及酬神戲，以及劇組放寬已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日者，拍攝演出時得不佩戴口罩等管理措施。

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文化部表示，27日起表演場館開放觀眾入場，座位安排採間隔座、梅花座或其他保持適當距離的安排，不過同行者得視需要調整並坐，不設搖滾區，第一排觀眾與舞台前緣或表演區最前段距離至少3公尺以上，演職人員動線及各項使用空間應獨立規劃，並與觀眾分流。、

表演藝術演出包含酬神表演及影視劇組拍攝部分，已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日，且於正式演出、拍攝工作期間每7天定期快篩檢測的演員及表演者，拍攝演出時得不佩戴口罩。

在展覽場館部分，仍以預約制為原則，但可彈性開放現場報名，容留人數依1.5公尺社交距離計算，每一時段不受100人上限，同時，開放團體預約，每一團體每一時段以50人為上限，辦理活動時，應採間隔座、梅花座或其他保持適當距離安排，無固定坐位者，維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離。

此外，增加戶外活動、演出及酬神等管理措施，包含應劃設區域管制範圍及出入口動線，並於入口處設置實聯制登錄機制，有固定座位者，採間隔座、梅花座或其他適當距離的安排，無固定座位者，應維持1公尺社交距離，超過250人戶外活動，防疫計畫應經地方政府核准。

文化部長李永得表示，為能讓「藝文人才不流失、創作能量不中斷」，也積極籌劃藝文產業「精進與研究升級方案」，協助各藝文產業在實作中精進專業能力，以及「線上售票直播演出實驗計畫」鼓勵藝文展演，方案預計於8月初公布。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
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2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

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吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
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