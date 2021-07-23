藝文表演重新揭幕！文化部降級指引措施一次看

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表演藝術演出包含酬神表演及影視劇組拍攝部分，已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日，且於正式演出、拍攝工作期間每7天定期快篩檢測的演員及表演者，拍攝演出時得不佩戴口罩。
在展覽場館部分，仍以預約制為原則，但可彈性開放現場報名，容留人數依1.5公尺社交距離計算，每一時段不受100人上限，同時，開放團體預約，每一團體每一時段以50人為上限，辦理活動時，應採間隔座、梅花座或其他保持適當距離安排，無固定坐位者，維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離。
此外，增加戶外活動、演出及酬神等管理措施，包含應劃設區域管制範圍及出入口動線，並於入口處設置實聯制登錄機制，有固定座位者，採間隔座、梅花座或其他適當距離的安排，無固定座位者，應維持1公尺社交距離，超過250人戶外活動，防疫計畫應經地方政府核准。
文化部長李永得表示，為能讓「藝文人才不流失、創作能量不中斷」，也積極籌劃藝文產業「精進與研究升級方案」，協助各藝文產業在實作中精進專業能力，以及「線上售票直播演出實驗計畫」鼓勵藝文展演，方案預計於8月初公布。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110