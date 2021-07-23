P聯盟／新科狀元朱雲豪選用8號　最期待對決林俊吉

新竹街口攻城獅球團於昨日PLG首屆新人選秀會以首輪第一順位狀元籤選進畢業自健行科大的射手朱雲豪。球團今為朱雲豪安排新秀加盟日，行程包含場館導覽、商品形象拍攝與線上加盟記者會。朱雲豪將披上8號戰袍征戰PLG新賽季，並期盼以優異的外線投射能力幫助攻城獅。





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真正的挑戰才正要開始 朱雲豪不以狀元身份自滿





朱雲豪今早即參加由球團規劃的新秀加盟日，並至主隊休息室親手貼上屬於自己的名牌，談到攻城獅的主場，朱雲豪興奮地表示：「從一踏進來，就讓我震撼到說不出話，從沒想過會有機會在自己的主場打球，一切真的太夢幻了！」除了場館導覽外，球團也提供雲豪正式球衣，由高景炎總經理親手遞給雲豪，象徵正式成為攻城獅的一員。





經歷過UBA多年的洗禮，朱雲豪認為：「加盟攻城獅並成為正式的職業籃球員，算是對自己學生籃球生涯的肯定，非常感謝攻城獅球團的認可。」除了是對過去的肯定外，雲豪自小家境就不算特別優渥，「透過籃球翻轉人生」一直是他的目標，雲豪表示：「職業球員的生涯只算剛開始而已，不會因為是狀元而自滿，因為還有更多挑戰在後面等我！」





左撇子戰隊再增一人 林冠綸總教練期待朱雲豪用外線證明自己





朱雲豪於去年就開始關注攻城獅賽事，認為獅紫軍是全台最瘋狂的球迷，是屬地主義經營最成功的團隊；且攻城獅球風屬於人來瘋類型，這特性與我的打球風格十分契合，今天從一樓看向觀眾席，就很期待開季後滿場的球迷為球隊加油。談到下一季的目標，雲豪保守地說：「希望透過職業隊等級的訓練提升身體素質並加強防守能力，另一個目標是整季維持身體健康。」





新竹街口攻城獅上一季三分命中率還有進步的空間，林冠綸總教練認為雲豪是天生擁有好手感的球員，且身高超過190公分，希望他能在場上用外線證明自己，幫助球隊提升整體外線命中率。攻城獅球團於昨日選秀會中僅選一位球員，林冠綸總教練表示：「今年季外我們的補強算是到位，且幾位極具潛力的本土球員先被挑走了，隊上還有正在積極培養中的年輕球員，所以我們不希望選進來的球員沒有足夠的發揮空間。」











球迷Q&A摘要





1. 最想跟哪一位PLG現役球員在場上對決？





雲豪：最想跟福爾摩沙台新夢想家隊的林俊吉對決，當隊友很多年了，現在即將變成對手，我很想透過場上對決知道我們各自進步的幅度。





2. 最期待跟哪位攻城獅隊友合作？





雲豪：最期待接到田浩的快攻傳球，希望他發動快攻時都會找到我。





3. 怎麼看待國豪這名球員？





雲豪：他的進攻手段很多元，身體素質也很好，加上個性人來瘋跟我很配，也是特別期待未來與他合作。





4. 用一句話說出對新人賽季的目標？





雲豪：不論是場上還是場下都要全力以赴，並做對的事，希望打出一個「不會後悔的賽季」！



