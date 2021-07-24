亞洲4國疫情下釀執政危機？泰國爆示威、菅義偉民調新低

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日本疫情6月底開始逐漸回升，東京也在7月12日再度宣布進入第四次緊急事態宣言，預計將實施至8月22日。然而東京奧運將於7月23日開辦至8月8日，意即緊急狀態將涵蓋整個比賽期間。面對疫情升溫，不少民眾認為若開放讓外國選手入境恐怕將增加防疫負擔，民間更於5月發起線上連署活動呼籲政府停辦東奧並獲得廣大迴響，截至23日早上已經累積超過45.8萬人簽署，就連豐田汽車也因國內反彈聲浪而決定不播東奧特別廣告，社長還宣布不出席開幕儀式。
儘管反對聲浪大，東京22日確診還創下半年來新高，日本政府仍決定舉行奧運比賽，引發不少民眾不滿，菅義偉內閣民調也因此滑落。根據日本放送協會（NHK）公布7月9日至11日進行的民調，顯示首相菅義偉內閣的支持率降到33%，為執政九個月來新低；針對政府防疫執行力持負面態度者57%、針對東京第四度實施緊急狀態也有56%人傾向認為不有效。爭議最大的奧運則有30%民眾認為應該停辦。讀賣新聞釋出的同時段民調則顯示，菅義偉在奧運主辦地東京的支持度特別低僅28%、不支持率則高達63%；而主張停辦東京奧運的東京市民更高達50%。日本疫情升溫再加上政府冒險舉行奧運，都讓菅義偉民調持續低迷。
馬來西亞無限期封城民眾陷困境 掀「黑旗運動」要總理退位
馬來西亞疫情持續嚴峻，自6月起封城並宣布將無限期封城至單日確診數降到4000例為止，然封城至今疫情卻壓不下來，22日單日新增確診數仍飆破1萬3千例。面對政府防疫失靈、長期封城導致民眾陷入經濟困境、政府紓困補助又遲遲未到，民間竟興起「白旗運動」由善心人士自發組織互相救援，也凸顯出政府執政效能不彰的窘境，讓民間對總理慕尤丁的不滿日益高漲。馬來西亞民間繼白旗運動後出現「黑旗運動」，主要訴求為總理慕尤丁辭職，在推特上累積出一定聲量後，現在也開始有民眾上街抗議。
此外，慕尤丁所屬的土團黨在國會的關鍵盟友巫統黨（United Malays National Organisation, UMNO）也於7月7日宣布撤除對慕尤丁的支持，巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）在一份聲明中表示，政府無法有效控制疫情，確保政治及經濟穩定，並贏得人民的信任，要求慕尤丁為防疫不力辭職下台。隨著巫統黨撤銷支持，並將可能退出國盟政權，也讓慕尤丁執政出現信任危機。
泰國疫情延燒示威運動再起 不滿疫苗政策提三大訴求
泰國疫情持續升溫，各地防疫禁令緊縮，疫苗施打進度又十分緩慢，截至21日一劑覆蓋率僅16.6%、二劑覆蓋率5.1%；民間不滿日漸提高。泰國政府在去年就因防疫不力、打壓言論自由等原因遭到民眾大規模示威，原本近期示威運動已經逐漸平息，遇上疫情升溫後又再度死灰復燃。民眾此次不滿主要在於政府的疫苗政策，泰國目前施打的疫苗為科興及AZ疫苗，然而現在卻有眾多醫護施打科興後仍然染疫；而泰國皇室所有的「暹羅生物製藥公司」生產狀況也不如官員先前承諾的數量，反而出現訂單延遲情形，拖慢疫苗施打進展引發民眾不滿。
7月18至19日以「解放青年」學生組織為首的示威者聚集在曼谷民主紀念碑的十字路口附近高喊「封建滅亡、人民萬歲」等口號，並在現場焚燒2000具「假屍體」以諷刺政府防疫無能導致染疫死亡人數劇增。示威者提出三點訴求：泰國總理帕拉育無條件辭職、刪減皇室和軍方預算以專心投入防疫工作，以及引進更多mRNA疫苗。
印尼疫情堪稱印度第二 佐科威支持度逼近就任來最低紀錄
印尼目前是亞洲國家中疫情最為嚴峻的國家，不僅醫護人力短缺、氧氣供應不足、醫院佔床量爆滿；由於死者過多就連墓園都出現滿載情形，棺材也賣到缺貨，被稱為是印度慘況的重演。印尼政府面臨此次變種病毒疫情毫無招架之力，很大原因來自於防疫措施及社交距離禁令太晚施行，印尼媒體就指出政府「拒絕面對情況的嚴重性，才導致錯失杜絕疫情的良機」。
事實上，印尼去年疫情爆發後狀況就一直是東南亞中最為嚴峻的國家之一，去年底疫情趨緩後原本民調有回升，但最近這四個月又開始出現下降。《海峽郵報》引述印尼民調機構（The Indonesian Survey Institute）的調查顯示，在最近一波疫情爆發之前，認為佐科威「可以應付新冠疫情」的比例已經從2月的56.5%降至43%；機構負責人也指出佐科威的信任度在過去4個月來大副下降。《雅加達郵報》則指出，針對總統防疫執行力，不信任感從去年底的28.9%在今年6月上升至37.2%，佐科威的整體支持度也跌到59.6%，與去年10月的歷史最低紀錄57.9%相去不遠。
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