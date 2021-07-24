COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

亞洲4國疫情下釀執政危機？泰國爆示威、菅義偉民調新低

▲日本首相菅義偉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相菅義偉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者李芷涵/綜合報導

2021-07-24 13:30:17

《四方報》報導，疫情下能否將疫情控制穩定是決定政治人物能否贏得民心的關鍵，台灣5月中旬出現大規模本土疫情後，儘管目前已經大致將局勢穩定下來，但仍對執政黨早成不小影響。台灣民意基金會12日發布的民調就顯示，執政的民進黨在過去3個月中支持者銳減15個百分點、僅剩二成八的綠營支持者。而綜觀亞洲多國在過去一兩個月來也都面臨比台灣更嚴重的新一波疫情，這也對許多國家的元首帶來執政危機，包括泰國和馬來西亞都爆發民間運動要求總理退位、印尼總統佐科威民意支持度滑落、日本政府則因堅持舉行奧運引發民眾不滿。在疫情延燒的這4個國家，執政者面臨哪些信任危機呢？以下帶你一次了解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本疫情升溫45萬人連署停辦東奧　菅義偉民調創新低

日本疫情6月底開始逐漸回升，東京也在7月12日再度宣布進入第四次緊急事態宣言，預計將實施至8月22日。然而東京奧運將於7月23日開辦至8月8日，意即緊急狀態將涵蓋整個比賽期間。面對疫情升溫，不少民眾認為若開放讓外國選手入境恐怕將增加防疫負擔，民間更於5月發起線上連署活動呼籲政府停辦東奧並獲得廣大迴響，截至23日早上已經累積超過45.8萬人簽署，就連豐田汽車也因國內反彈聲浪而決定不播東奧特別廣告，社長還宣布不出席開幕儀式。

儘管反對聲浪大，東京22日確診還創下半年來新高，日本政府仍決定舉行奧運比賽，引發不少民眾不滿，菅義偉內閣民調也因此滑落。根據日本放送協會（NHK）公布7月9日至11日進行的民調，顯示首相菅義偉內閣的支持率降到33%，為執政九個月來新低；針對政府防疫執行力持負面態度者57%、針對東京第四度實施緊急狀態也有56%人傾向認為不有效。爭議最大的奧運則有30%民眾認為應該停辦。讀賣新聞釋出的同時段民調則顯示，菅義偉在奧運主辦地東京的支持度特別低僅28%、不支持率則高達63%；而主張停辦東京奧運的東京市民更高達50%。日本疫情升溫再加上政府冒險舉行奧運，都讓菅義偉民調持續低迷。

馬來西亞無限期封城民眾陷困境　掀「黑旗運動」要總理退位

馬來西亞疫情持續嚴峻，自6月起封城並宣布將無限期封城至單日確診數降到4000例為止，然封城至今疫情卻壓不下來，22日單日新增確診數仍飆破1萬3千例。面對政府防疫失靈、長期封城導致民眾陷入經濟困境、政府紓困補助又遲遲未到，民間竟興起「白旗運動」由善心人士自發組織互相救援，也凸顯出政府執政效能不彰的窘境，讓民間對總理慕尤丁的不滿日益高漲。馬來西亞民間繼白旗運動後出現「黑旗運動」，主要訴求為總理慕尤丁辭職，在推特上累積出一定聲量後，現在也開始有民眾上街抗議。

此外，慕尤丁所屬的土團黨在國會的關鍵盟友巫統黨（United Malays National Organisation, UMNO）也於7月7日宣布撤除對慕尤丁的支持，巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）在一份聲明中表示，政府無法有效控制疫情，確保政治及經濟穩定，並贏得人民的信任，要求慕尤丁為防疫不力辭職下台。隨著巫統黨撤銷支持，並將可能退出國盟政權，也讓慕尤丁執政出現信任危機。

泰國疫情延燒示威運動再起　不滿疫苗政策提三大訴求

泰國疫情持續升溫，各地防疫禁令緊縮，疫苗施打進度又十分緩慢，截至21日一劑覆蓋率僅16.6%、二劑覆蓋率5.1%；民間不滿日漸提高。泰國政府在去年就因防疫不力、打壓言論自由等原因遭到民眾大規模示威，原本近期示威運動已經逐漸平息，遇上疫情升溫後又再度死灰復燃。民眾此次不滿主要在於政府的疫苗政策，泰國目前施打的疫苗為科興及AZ疫苗，然而現在卻有眾多醫護施打科興後仍然染疫；而泰國皇室所有的「暹羅生物製藥公司」生產狀況也不如官員先前承諾的數量，反而出現訂單延遲情形，拖慢疫苗施打進展引發民眾不滿。

7月18至19日以「解放青年」學生組織為首的示威者聚集在曼谷民主紀念碑的十字路口附近高喊「封建滅亡、人民萬歲」等口號，並在現場焚燒2000具「假屍體」以諷刺政府防疫無能導致染疫死亡人數劇增。示威者提出三點訴求：泰國總理帕拉育無條件辭職、刪減皇室和軍方預算以專心投入防疫工作，以及引進更多mRNA疫苗。

印尼疫情堪稱印度第二　佐科威支持度逼近就任來最低紀錄

印尼目前是亞洲國家中疫情最為嚴峻的國家，不僅醫護人力短缺、氧氣供應不足、醫院佔床量爆滿；由於死者過多就連墓園都出現滿載情形，棺材也賣到缺貨，被稱為是印度慘況的重演。印尼政府面臨此次變種病毒疫情毫無招架之力，很大原因來自於防疫措施及社交距離禁令太晚施行，印尼媒體就指出政府「拒絕面對情況的嚴重性，才導致錯失杜絕疫情的良機」。

事實上，印尼去年疫情爆發後狀況就一直是東南亞中最為嚴峻的國家之一，去年底疫情趨緩後原本民調有回升，但最近這四個月又開始出現下降。《海峽郵報》引述印尼民調機構（The Indonesian Survey Institute）的調查顯示，在最近一波疫情爆發之前，認為佐科威「可以應付新冠疫情」的比例已經從2月的56.5%降至43%；機構負責人也指出佐科威的信任度在過去4個月來大副下降。《雅加達郵報》則指出，針對總統防疫執行力，不信任感從去年底的28.9%在今年6月上升至37.2%，佐科威的整體支持度也跌到59.6%，與去年10月的歷史最低紀錄57.9%相去不遠。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
13.92%86.08%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
34.94%65.06%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
16.67%83.33%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.87%16.13%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.72%23.28%
2021-07-21-2021-07-24
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀