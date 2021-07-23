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高雄21天+0破功　1個案北上訪友群聚染疫

▲高雄21天+0破功，市長陳其邁表示，請市民放心，所有三圈接觸者都做過快篩及PCR檢查都呈陰性。（圖／高市府提供）
▲高雄21天+0破功，市長陳其邁表示，請市民放心，所有三圈接觸者都做過快篩及PCR檢查都呈陰性。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-23 17:43:51

高雄市連續21天零確診今(23)日破功，一名40多歲男子已接種過2劑AZ疫苗，南北移動到台北活動，期間更與5名友人聚會，除了他確診外，4名友人也全數確診，高雄市已匡列138人，PCR檢驗結果均為陰性。市長陳其邁表示，昨天市府已大規模匡列密切及職場接觸者，以及同一時間職場活動範圍，病史與足跡追蹤等，請市民放心，所有三圈接觸者都做過快篩及PCR檢查都呈陰性。

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▲案15624發病及活動史（圖／高市政府提供）
▲案15624發病及活動史（圖／高市政府提供）
陳其邁也表示，個案在台北開趴聚會違反防疫規定因發生地在台北，是否開罰將交由北市府認定，不過個案染疫後相當配合疫調，且沒有人是願意生病的，個案19日回高雄到22日確診，這段期間在高雄的傳播風險不大，目前也暫時沒有人被他傳染。陳其邁也指出，此案顯見南北移動因北部仍有不明感染源代表仍有傳染風險，未來防疫工作，建議即便7月27日解禁後南北親友往來還是能免則免。

▲高市府連夜針對案15624疫調與匡列，第一、二、三圈分別匡列22、33、83人，全部138人檢驗都是陰性，後續會密切監控。（圖／高市政府提供）
▲高市府連夜針對案15624疫調與匡列，第一、二、三圈分別匡列22、33、83人，全部138人檢驗都是陰性，後續會密切監控。（圖／高市政府提供）
 

▲案15624匡列表。（圖／高市政府提供）
▲案15624匡列表。（圖／高市政府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎在防疫記者會上表示，案15624於19日搭高鐵回高雄，20日出現喉嚨痛、鼻塞、頭暈、頭痛等症狀，21日接獲台北友人來電告知確診，個案自行快篩檢出陽性反應，於是通報市府後轉介就醫，22日確診，CT值13，目前在醫院治療中。

潘炤穎也指出，個案7月20日出現症狀前有足跡都已掌握，因傳染性高，匡列過程精確且擴大，整體狀況包括同住家人3人、職場、美髮店等，此外，同一點位不同時間交錯，非密切接觸者有83人，另有自主健康管理者，將連夜疫調與匡列，第一、二、三圈分別匡列22、33、83人，全部138人檢驗都是陰性，後續會密切監控。足跡要公布的是7月16日高鐵1229車次，匡列同車6人。他也證實個案四月及六月有接種過新冠疫苗，但仍因與友人聚會有傳染風險，但他說感染源與個案職業沒有特殊相關。

▲案15624高雄市公共場所活動足跡。（圖／高市政府提供）
▲案15624高雄市公共場所活動足跡。（圖／高市政府提供）
高雄長庚醫院副院長林孟志也表示，接種過疫苗不代表就不會染疫，根據以色列研究，已接種疫苗者染疫後，體內的病毒量會減少4.5倍，英國也有研究指出，接種疫苗後的確診者病狀相對輕微，且對家庭群眾者有50%的保護力；不過，即使接種過疫苗，最佳的預防方式還是戴好口罩、勤洗手，保持社交距離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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合理，診所運作也要成本
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對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

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吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
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