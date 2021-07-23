Linux權威「鳥哥」教學網站+專業書紅遍兩岸人氣破4000萬
人稱「鳥哥」的蔡德明，是崑山科技大學的資訊傳播系助理教授,本身也是作業系統Linux的權威。擁有國立成功大學環境工程學系博士學位的他，憑藉著「鳥哥的Linux私房菜」一書在海峽兩岸打開知名度，無論在出版圈還是在技術圈，都有很大的影響力，吸引許多學生慕名前來上課。
記者張振興/台南報導
2021-07-23 17:36:28
蔡德明在攻讀學位時，因企畫案需要用到Unix作業系統，但一台Unix主機動輒上百萬，價格高昂，因此選擇用Linux主機來替代。非本科系出身的他，在網路上自學的過程中漸漸產生興趣和成就感，便一頭栽進了博大精深的Linux領域。起初架設網站只是想記錄學習心得，沒想到卻成為台灣最具人氣的Linux技術教學網站，架設至今瀏覽人數已超過4000萬。他於2003年出版的「鳥哥的Linux私房菜」一書持續熱銷至今，且各版本發行時均位列電腦專業書籍Linux暢銷排行榜第一名，甚至推出簡體字版本，在中國大陸一度賣到缺書，資工領域無人不識「鳥哥」。
蔡德明表示，身為老師的時候就會發現，所有的東西要廣泛的教給大家，要學的東西就變得很多。蔡德明自96年便開始在崑山科大服務，任教資傳系已14年，教學方式以引導式為主，出給學生的功課不會規定方式，讓學生可以跳脫既有框架學習，更特別為系上學生架設專屬教學網站，且不吝於公開讓網友們參考。不過，他認為現在資訊十分發達，不是只有老師說的才是對的，希望帶給學生獨立解決問題的能力。回想起教學過程中最印象深刻的事，蔡德明的每一屆學生回來找他分享業界資訊時，他也能從中得到新的教學方式，與學生討論時總會激盪出新想法，讓他始終熱愛教學，
蔡德明認為讀書最重要的是心態，他建議想轉換跑道或是非本科系的同學，先找到自己想完成的事情並設定階段性目標，也讓自己學到的事情可以跟生活需求結合，若單純以賺錢目的為出發點，很容易在學習上遇到瓶頸，若什麼事都想做，也容易學而不精，專心把一件事情完成並持之以恆才是最重要的。