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高雄確診破蛋　「突破性感染」醫師打兩劑疫苗仍確診

▲高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授指出，打完疫苗仍然確診的情形，在醫療上就稱為所謂的「突破性感染」。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授指出，打完疫苗仍然確診的情形，在醫療上就稱為所謂的「突破性感染」。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-23 17:38:32

連21日「＋0」的高雄＋1了，高雄市今日新增一起COVID-19本土確診個案，案15624，為本國籍40多歲男性，7月16至19日有北部旅遊史，CT值只有13，據了解，案15624為一名醫生，已分別在今年的4月及6月接種過疫苗，但是此次仍然確診，高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授指出，這在醫療上就稱為「突破性感染」，高雄市長陳其邁也說，拜託大家要持續打疫苗，不要因為突破性感染擔心疫苗無效。

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▲今日高雄新增一例個案，案號15624的發病及活動史。（圖／高雄市政府提供
▲今日高雄新增一例個案，案號15624的發病及活動史。（圖／高雄市政府提供
 高雄市衛生局簡任技正潘炤穎潘炤穎表示，今日新增個案15624為本國籍40多歲男性，7月16至19日有北部旅遊史，於7月20日出現喉嚨痛、鼻塞、頭暈頭痛等症狀，因台北的同行友人已出現確診狀況，案15624接獲通知後在7月21日自行快篩，結果為陽性反應，進線衛生局由衛生局轉介至醫院採檢PCR，檢驗結果為陽性確診，CT值只有13，傳染力相當高，目前於醫院隔離治療中。

▲案15624在高雄共匡列138人。（圖／高雄市政府提供）
▲案15624在高雄共匡列138人。（圖／高雄市政府提供）
潘炤穎說，個案的足跡在高雄市相當固定，由於他在7月16日搭高鐵北上跟朋友聚會，當天有另其他友人在場，經確認後，包括個案15624本人，現場總共有5個人確診陽性，因此確定是一個由北而南導致感染的情形；疫調過程中依風險程度列為第1圈、第2圈及第3圈，共匡列密切接觸者55人，非密切接觸者83人，共138人，PCR檢驗結果均為陰性。

▲高雄將案15624的接觸者分3圈匡列。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄將案15624的接觸者分3圈匡列。（圖／高雄市政府提供）
據了解，案15624為一名醫生，已分別在今年的4月及6月接種過COVID-19疫苗，但是此次仍然確診，高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授指出，打完疫苗仍然確診的情形，在醫療上就稱為所謂的「突破性感染」，其實疫苗的保護力是足夠的，但是還是發生了今天這個個案的情況。

▲從新英格蘭醫學期刊研究顯示，未接種疫苗和完全接種的醫護中，染疫數就相差了30倍以上。（圖／高雄市政府提供）
▲從新英格蘭醫學期刊研究顯示，未接種疫苗和完全接種的醫護中，染疫數就相差了30倍以上。（圖／高雄市政府提供）
林教授也指出，疫苗的保護力可分為沒有接種、部分接種、完全接種，從新英格蘭醫學期刊研究顯示，在美國6州3,975名第一線醫護人員中，有5％檢測到陽性，染疫的醫護中，未接種疫苗的有156人、部分接種11人、完全接種5人，染疫數就相差了30倍以上，並可看出完全接種還是有可能會得到感染，但是症狀的嚴重度相對比較輕微。

▲至於疫苗接種是否就不會傳染給別人？林教授則說，在接種疫苗之後仍有少數人會因傳染確診，但症狀會相對輕微，且對家庭群聚有50％左右的保護力。（圖／高雄市政府提供）
▲至於疫苗接種是否就不會傳染給別人？林教授則說，在接種疫苗之後仍有少數人會因傳染確診，但症狀會相對輕微，且對家庭群聚有50％左右的保護力。（圖／高雄市政府提供）
至於疫苗接種是否就不會傳染給別人，林教授則說，經過以色列的研究病毒含量會減少4.5倍，在接種疫苗之後，仍有少數人會因傳染確診；而在英國的研究，接種後確診者症狀相對輕微，且對家庭群聚有50％左右的保護力，但不諱言的說「變種病毒」仍是最大的困擾，因此就算接種完疫苗，仍然要戴口罩、勤洗手、保持社交距離，力行防疫新生活。

▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
 

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15.63%84.38%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
22.22%77.78%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

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2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
100%0%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.67%23.33%
2021-07-21-2021-07-24
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