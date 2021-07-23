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勞動部雙軌計畫學業與實務經驗兼顧協助青年就業無縫接軌

▲今年雙軌計畫畢業生王靜婷(右)，獲企業加薪留用晉升為儲備幹部（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）
▲今年雙軌計畫畢業生王靜婷(右)，獲企業加薪留用晉升為儲備幹部（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者張振興/台南報導

2021-07-23 17:47:37

勞動部為培育青年學子職場競爭力，推動能兼顧學業與累積職場實務經驗的「雙軌訓練旗艦計畫」，採「做中學、學中做」訓練模式，除了幫企業栽培產業生力軍，也讓參加的訓練生藉由師徒制與業界零落差，自101年推動計畫迄今，已有超過1,600位青年學子參與，近三年雙軌畢業生的就業率更達97%以上，全面協助青年就業，更為企業培育所需人才。

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勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，雙軌訓練旗艦計畫最大的特色就是能兼顧升學與就業，學生在求學過程中，每週2至3天在學校上課、3至4天在企業訓練，勞動部將補助學生計畫就學期間一半學費，企業也會依訓練期間給予訓練津貼，除減少家裡經濟負擔也讓訓練生一畢業就馬上有工作，不僅能取得文憑也能累積職場經驗。

今年剛踏出中華醫事科技大學校門的王靜婷，透過雙軌訓練旗艦計畫充實的學科教育，及寶島光學科技公司的工作崗位訓練，不僅順利取得畢業證書，也獲得企業加薪留用晉升為儲備幹部，讓她畢業即就業贏在職場起跑點。此外，全數留用14位訓練生的天珩機械公司總經理邱正峰認為，人力資源是公司最重要資本，因此加深了「自己要用的人才自己培養」的信念，透過學校及企業的雙向溝通教導，成功培育公司的技術能手，快速補足人力缺口，未來也將持續提供雙軌訓練生名額，期望藉此成為公司的育才管道。

▲參與天珩機械訓練的雙軌訓練生，透過職場訓練習得機械專業技能（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）
▲參與天珩機械訓練的雙軌訓練生，透過職場訓練習得機械專業技能（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）
 

111年度雲嘉南轄區參與雙軌計畫的學校共有4校、10科系、5大領域，合作產業如科技產業、精密機械、批發零售等共計47家事業單位，提供338個名額可供選擇，歡迎有興趣的青年學子可至雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)最新消息查詢，或洽雲嘉南分署06-6985945轉1307詢問。

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