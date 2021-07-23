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青壯年人登記打疫苗偏低　潘孟安籲青壯年千萬別猶豫

▲屏縣府統計至7月22日止，65歲以下縣民在第一階段的意願登記比率中，平均竟然低於5成，其中最低的是25-29歲高達57%，其次是45-49歲、50-54歲都有54%尚未上網登記意願。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.23）
▲屏縣府統計至7月22日止，65歲以下縣民在第一階段的意願登記比率中，平均竟然低於5成，其中最低的是25-29歲高達57%，其次是45-49歲、50-54歲都有54%尚未上網登記意願。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.23）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-23 18:56:24

公費疫苗預約平台上線後，屏東縣政府統計縣內民眾疫苗意願登記，發現65歲以下民眾上網登記意願平均低於五成，甚至扮演家庭經濟支柱的青壯年族群更是偏低，屏東縣長潘孟安對此十分憂心，他說，青壯年人口或忙於工作、或不習慣數位操作，但畢竟打疫苗才有保護力，才能保護家人，他呼籲民眾盡快上網登記意願，提升疫苗覆蓋率。

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▲屏東縣政府統計縣內民眾疫苗意願登記，發現65歲以下民眾上網登記意願平均低於五成，潘孟安憂心，呼籲，民眾盡快上網登記意願，提升疫苗覆蓋率。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣政府統計縣內民眾疫苗意願登記，發現65歲以下民眾上網登記意願平均低於五成，潘孟安憂心，呼籲，民眾盡快上網登記意願，提升疫苗覆蓋率。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.23）
屏縣府表示，截至7月22日中午止，縣境內已施打疫苗人數為204165人，總人口覆蓋率為25.25%，18歲以上的覆蓋率為28.99%，提前達標，主要是因為65歲以上民眾採逐一發通知施打，縣內長者多依時間前往施打；但全國公費疫苗預約平台推出後，18歲以上民眾都必須自己上網登記意願，接獲簡訊後再上網預約接種，不再另行通知。

屏縣府統計至7月22日止，65歲以下縣民在第一階段的意願登記比率中，平均竟然低於5成，其中最低的是25-29歲高達57%，其次是45-49歲、50-54歲都有54%尚未上網登記意願，另外，30-34歲有52%、35-39歲有49%，40-44歲有48%。

縣長潘孟安看到統計資料後當下表示憂心，他說，這些意願登記偏低的年齡族群，都是目前家庭經濟的重要支撐者，或是正值婚嫁期開始組成小家庭的民眾，他們更是需要施打疫苗來保護自己及保護家人，因為他們在外工作有機會接觸不同的人，或曝露在不同的環境中，因此，無論如何一定要排除萬難來打疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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合理，診所運作也要成本
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2021-07-23-2021-07-26

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吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
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